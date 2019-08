Glaucha

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag bei Glaucha, informierte am Dienstag die Polizeidirektion Leipzig. Gegen 9 Uhr fuhr ein BMW auf der Bundesstraße 107 von Glaucha in Richtung Hohenprießnitz.

BMW kommt von der Fahrbahn ab

Dabei kam das Auto aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, streifte zwei Bäume, drehte sich und kam an einem weiteren Baum zum Stehen. Der 83-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

