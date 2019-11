Unfall in Eilenburg: Radfahrerin verletzt

Eilenburg

Ein Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 8.30 Uhr in der Ziegelstraße in Eilenburg, bestätigte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf Nachfrage.

Autofahrer will auf den Parkplatz fahren

Der 76-jährige Fahrer eine Renault Clio war dort in Richtung Eilenburg Ost unterwegs. Der Mann wollte mit seinem Auto nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen, eine 59-jährige Radfahrerin war auf dem Radweg in der selben Richtung unterwegs.

Radfahrerin verletzt sich am Kopf

Das Auto kam mit dem Rad in Berührung, daraufhin stürzte die Frau. Sie erlitt Verletzungen am Kopf und wurde im Krankenhaus behandelt.

Von ie