Eilenburg

Die Polizei Eilenburg bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht: Am Mittwochnachmittag wurde gegen 16.20 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Ziegelstraße ein weißer Opel Astra erheblich beschädigt, vermutlich beim Ausparken. Aufgrund der massiven Schäden am Opel geht die Polizei davon aus, dass der Anstoß deutlich hörbar war und es dafür möglicherweise Zeugen gibt. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03423 6640 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Unfallflucht kein Kavaliersdelikt ist. Viele dieser Straftaten werden – nicht zuletzt durch Zeugenhinweise – geklärt. Die Konsequenzen sind dann oftmals wesentlich schwerwiegender.

