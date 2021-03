Ungeimpft zum Einsatz – Nordsachsens Feuerwehren schlagen Alarm

Nordsachsen

Die Corona-Krise macht auch den Feuerwehren im Landkreis immer mehr zu schaffen. Auch sie haben wie der Rettungsdienst regelmäßig mit Patienten zu tun, geimpft sind sie aber nicht und die Aussichten darauf sind schlecht. Wehrleiter schlagen deshalb Alarm.

Umfangreiche Vorgaben

Erst kürzlich musste im Kreistag hinsichtlich des Rettungsdienstes die Bilanz gezogen werden, dass sich unter dem Strich keine wirkliche Verbesserung in Sachen Hilfsfrist ergeben hat. Jens Kabisch, 2. Beigeordnete des Landkreises, führte dies auf den steigenden Anteil der Corona-Einsätze und die umfangreichen Hygiene-Vorgaben zurück. Diese umfangreichen Vorgaben gelten auch für die Feuerwehr, die ehrenamtlich arbeitet. „Tragehilfe“ ist zum Beispiel ein häufiges Stichwort, das Feuerwehren alarmiert, den Rettungsdienst in seiner Arbeit zu unterstützen. Auch bei anderen Einsätzen wie Unfällen, Brände oder Türnotöffnungen kommen die Feuerwehrleute zwangsläufig in Kontakt mit potenziell Infizierten. Bei Einsätzen reanimieren Feuerwehrleute und wenn Personen aus Fahrzeugen oder brennenden Häusern geholt werden müssen, bleibt natürlich keine Zeit für einen Schnelltest.

Feuerwehren fordern Impfung

Gemeindewehrleiter aus verschiedenen Teilen Nordsachsens alarmieren nun, dass es nach wie vor keine Impfungen für die Kameradinnen und Kameraden gibt – und dies trotz mehrfacher Antritte wie etwa dem des Tauchaer Wehrleiters Anfang des Jahres, als er schon einmal eine Impfung für die Freiwilligen forderte. Noch immer geschieht dies aber nicht. „Dass hier die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vergessen beziehungsweise in einer falschen Priorität eingeordnet sind, ist in keinster Weise nachvollziehbar“, heißt es seitens der Wehrleiter. „Was nützt uns die geimpfte Lehrerin wenn die Schule brennt und keiner kommt, weil die Kameraden erkrankt oder in Quarantäne sind?“, fragen sie.

Um mögliche Ansteckungsgefahren unter den Feuerwehrleuten zu minimieren, werden auch während der Anfahrt zu den Einsatzorten Masken getragen. Auch das zu enge Sitzen auf den Fahrzeugen wird durch entsprechende Anordnungen vermieden. Was vielen dabei noch nicht klar sei, so warnen die Feuerwehrleute, sei die Tatsache, dass ein einziger Corona-Fall in der Feuerwehr dazu führen kann, dass diese Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft abmelden muss.

Trainings fehlen

Zudem mussten für viele Monate die Dienste und damit Trainings dieser Ehrenamtlichen abgesagt werden. Dort üben die Kameradinnen und Kameraden, damit alle Handgriffe im Ernstfall sitzen. Einsätze aber können nicht abgesagt werden. „Was passiert wenn die Handgriffe nicht mehr sitzen, weil Abläufe durch die Einschränkungen nicht mehr richtig trainiert werden können?“, fragt der Delitzscher Gemeindewehrleiter Sebastian Klaus. „Wir müssen dringend geimpft werden, damit wir weiter für Sicherheit trainieren und unsere ehrenamtliche Arbeit für die Allgemeinheit weiter durchführen können. Erreicht uns Corona, dann sterben über kurz oder lang Menschen mit und durch Corona.

Von Maria Kurt