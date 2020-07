Unternehmen bewerten Stadt Eilenburg als Standort

Eilenburg

Eilenburger Unternehmen bewerten ihren Wirtschaftsstandort mit der Schulnote 2,6. An der Umfrage haben sich insgesamt 49 Unternehmen der Stadt beteiligt. Industrie- und Handelskammer ( IHK) sowie Handwerkskammer zu Leipzig stellen die Ergebnisse der Standortumfrage, bei der alles in allem 809 Unternehmen aus der Wirtschaftsregion Leipzig mitgemacht haben, jetzt bei dreizehn Vor-Ort-Terminen in den beteiligten Städten der Region Leipzig vor. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) präsentiert. Darüber haben die Kammern am Freitag in einer Pressemitteilung informiert.

Womit Eilenburg punktet

Punkten kann Eilenburg nach Einschätzung der ansässigen Unternehmen zum Beispiel mit Naherholungsmöglichkeiten und Angeboten zur Kinderbetreuung. Auch die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung für Unternehmen und die überregionale Verkehrsanbindung werden den Erwartungen der Betriebe in hohem Maße gerecht.

Wo Firmen Handlungsbedarf sehen

Handlungsbedarf bestehe unter anderem bei der Breitbandanbindung/High-Speed-Internet und bei einigen kostenrelevanten Standortfaktoren wie der Höhe der Gewerbesteuer, wird weiter informiert. Zunehmenden Handlungsdruck würden die Unternehmen auch bei der Verfügbarkeit von Facharbeitern und Meistern sehen.

Die detaillierte Auswertung der Standortumfrage für die einzelnen Kommunen habe zum Ziel, die Stadtverwaltungen stärker für die Belange der ansässigen Unternehmen zu sensibilisieren und konkrete Handlungsempfehlungen vor Ort abzuleiten, um die örtlichen Rahmenbedingungen noch wirtschaftsfreundlicher zu gestalten, Schwachpunkte offenzulegen, zielgenau anzugehen und die Qualität der Gemeinde als Unternehmensstandort so insgesamt weiter zu verbessern, heißt es weiter.

