Sie hat die Petition „Rettet die Bienen in Sachsen“ angeschoben, hat Baumpflanzaktionen organisiert, war in Eilenburg als „Müllfrau“ bekannt, weil sie in der Innenstadt den Müll einsammelte – Uta Strenger ist Umweltschützerin aus Überzeugung. Wir haben die 55-Jährige nun in ihrem Garten getroffen, der natürlich ein Paradies für Insekten und andere Tiere ist.