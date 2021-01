VNG-Tochter beendet jahrelangen Stillstand: Biogasanlage in Gordemitz geht in Betrieb

Leipzig

Sie ist endlich in Betrieb – die Biogasanlage in Gordemitz. Ein Trauerspiel der besondere Art hat damit ein versöhnliches Ende gefunden. Als erste Pilotanlage dieser Art 2006 gestartet, verzögerte sich die Inbetriebnahme der Biogasanlage in dem Jesewitzer Ortsteil (Landkreis Nordsachsen) von einem auf das andere Mal. Statt Gülle, Maissilage und Hühnermist in Strom zu verwandeln, wechselten die Investoren, wuchs der Müll auf der Baustelle im Gewerbegebiet.

Nach der Pleite eines Münchner Investors 2015 passiert lange nichts. Mit der Balance Erneuerbare Energie GmbH Leipzig änderte sich das. Die Tochter der Leipziger Verbundnetz Gas AG (VNG) stellte den Rohbau in nur einem Jahr fertig und nahm die Anlage an diesem Freitag in Betrieb.

Anzeige

Biogas reicht für die Versorgung von 4000 Haushalten

In Gordemitz sollen künftig bis zu 700 Kubikmeter Biomethan pro Stunde ins Netz des überregionalen Fernleitungsnetzbetreibers Ontras (ebenfalls eine VNG-Tochter) eingespeist werden. Mit dieser Menge könnten im Durchschnitt bis zu 4000 Haushalte mit biologisch produziertem Gas versorgt werden.

„Das Biomethan kann als klimaneutraler Energieträger verschiedentlich zum Einsatz kommen, beispielsweise in Wärmenetzen von Wohnsiedlungen, als Kraftstoff für den Personennahverkehr oder in der Wärme- und Stromerzeugung in KWK-Anlagen von Krankenhäusern, Schwimmbädern oder Industriebetrieben“, sagte Balance-Geschäftsführer Friedrich Nollau bei der Inbetriebnahme. Für die Produktion nutze man Substrate, die in Landwirtschaftsbetrieben der Region gewonnen werden. „Dabei handelt es sich vorwiegend um Mais- und Grassilage sowie einen geringen Anteil von Hühnertrockenkot. Wenn die Anlage mit der maximal möglichen Leistung betrieben wird, werden wir jährlich bis zu 45.000 Tonnen nachwachsender Rohstoffe verarbeiten. “

Balance hat nunmehr Anlagen an 36 Standorten

Damit setze Balance das „rasante Wachstum“ fort, so Hans-Joachim Polk, Vorstandsmitglied der VNG. Durch Zukäufe und Übernahmen sei die Anzahl eigener Standorte auf nunmehr 36 gestiegen. Mit rund 144 Megawatt Feuerungswärmeleistung und einem Marktanteil von sechs Prozent gehöre das Unternehmen inzwischen zu den führenden Biogasanlagenbetreibern Deutschlands. Das Unternehmen beschäftige 110 Mitarbeiter, in Gordemitz arbeiteten künftig vier.

Biogas und weiter aufbereitetes Biomethan spielten bei der Energiewende eine wesentliche Rolle, so Polk. Im Rahmen der Grün-Gas-Strategie will VNG die Tochter Balance weiter zu einem der führenden Biogasanlagenbetreiber Deutschlands entwickeln. Gleichzeitig stärke man den ländlichen Raum, indem man Arbeitsplätze erhalte und den Landwirten „langfristige Einnahmequellen“ biete.

Von Andreas Dunte