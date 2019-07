Torgau

Am Samstag gegen 15.25 Uhr fuhr ein VW Caddy auf der B 87 von Torgau in Richtung Eilenburg. An der Abfahrt Melpitz kurz hinter Torgau kam der Caddy nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben, überschlug sich vermutlich und blieb dann am Fahrbahnrand auf allen vier Rädern stehen.

Fünf Personen im Fahrzeug

In dem Fahrzeug befanden sich fünf Personen, zwei saßen vermutlich auf den Vordersitzen, die weiteren drei Personen befanden sich vermutlich hinten im Laderaum des Autos.

Nur zwei Sitzplätze im Caddy

Der VW Caddy besitzt nur zwei Sitzplätze im vorderen Bereich, die anderen Person waren vermutlich illegal mitgefahren. Durch den Überschlag sind mehrere Personen aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Als die Feuerwehr eintraf, lagen mehrere Person neben dem Fahrzeug.

Stadtwehrleiter erzählt

„Als wir eintrafen, befand sich ein Fahrzeug am Straßenrand und mehrere Personen lagen im Straßengraben daneben. Wir haben sofort geschaut, ob noch weitere Fahrzeuge involviert sind. Die fünf Personen wurden sofort versorgt“, sagte Thomas Bein, Stadtwehrleiter Torgau.

Hubschrauber im Einsatz

Alle fünf Personen waren verletzt, eine Verletzte musste mit dem Hubschrauber nach Leipzig ins Krankenhaus geflogen werden, alle anderen kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr hat das Fahrzeug gesichert. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt nun den Unfallhergang. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Vor Ort waren mehrere Rettungswagen, mehrere Notärzte, der Katastrophenschutz, ein Hubschrauber und die Feuerwehr aus Torgau. „Die B 87 ist nicht ungefährlich in diesem Bereich. Genau an derselben Stelle musste die Feuerwehr Torgau vor einiger Zeit schon einmal zu einem Unfall ausrücken“, so der Feuerwehrchef.

Von Tobias Junghannß