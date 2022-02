Verein Helfersyndrom365 will anpacken – nicht nur in Nordsachsen

Nordsachsen

„Du hast ein echtes Helfersyndrom und das 365 Tage im Jahr …“ Diesen Satz musste sich der ehemalige Sitzenrodaer Christopher Jaekel schon oft anhören. Anderen zu helfen und dafür keine Gegenleistung zu verlangen, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. „Wenn man die Fähigkeit hat zu helfen, hat man die moralische Verpflichtung, dies zu tun. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies Mensch, Tier oder Pflanze betrifft“, sagt der 35-Jährige. Und diesen Worten lässt er Taten folgen, wo immer Unterstützung gebraucht wird. Ob Vereine oder bei Privatpersonen, die alleine nicht mehr zurecht kommen, ob der Ausbau eines ganzen Katzenzimmers oder Einkaufshilfe für Senioren – bei den Mitgliedern von Helfersyndrom365 findet jedes Anliegen ein offenes Ohr.

Christopher Jaekel hat jede Menge handwerkliches Know-how und möchte das ehrenamtlich einsetzen. Quelle: Kristin Engel

Und das nun auch ganz offiziell als eingetragener Verein in Torgau. „Mit der Gründung des Vereins hatten wir die Absicht, ganz offiziell gemeinnützig zu sein und dem Ganzen einen Namen zu geben: Helfersyndrom365. Wir sind noch Wenige und es steht gerade die Eintragung ins Vereinsregister bevor und die Satzung ist beim Finanzamt in der Prüfung. Doch wir haben Großes vor“, erklärt Christopher Jaekel.

Die Anfänge

Wie fing alles an? Schon als Kind mit gerade einmal 13 Jahren hat Christopher Jaekel von seinem Vater die handwerklichen Kniffe beigebracht bekommen. Schon damals nutzte er sein Know-how dafür, Nachbarn und Bekannte zu unterstützen. Ferien und Wochenenden wurden genutzt, um irgendwo mit anzupacken. Das führte natürlich dazu, dass er auch den handwerklichen Beruf ergriff. So kennt sich der 35-Jährige im Straßentiefbau aus, ist Sachverständiger für Grundstück und Entwässerung, Sicherheitsbeauftragter für Bau, Anlagenführer – die Liste ist noch länger. Zudem absolvierte er die SSC-Schulung (Dok. 18) für operative Mitarbeiter und Führungskräfte (Dok. 17).

Herber Rückschlag

Doch dann kam ein herber Rückschlag. Denn sein Gesundheitszustand machte seiner beruflichen Laufbahn ein jähes Ende und brachte ihn einige Male in Lebensgefahr. So musste er vor zwei Jahren seinen Beruf an den Nagel hängen. Doch umso mehr wuchs sein Wunsch, dort zu helfen, wo Unterstützung dringend erforderlich war. Zwar nicht mehr in dem Tempo, wie er es vom Bau gewohnt war, doch in einer Geschwindigkeit, die seine Gesundheit gut weg stecken kann. „Wenn ich nicht schwitze, falle ich auch nicht um“, sagt er mit einem Lächeln. So hat er eine Möglichkeit gefunden, weiter zu machen und seinem Leben einen neuen Sinn zu geben. „Ich will nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern um zu helfen“, sagt der Torgauer.

Auslöser war Aufruf der Tierhilfe Torgau

So sollte sein Wunsch zu helfen über die Nachbarschaftsunterstützung hinaus gehen. Die ersten Ideen kamen schon vor knapp zwei Jahren. Ein großer Auslöser war, als Freundin Anja Ketterlein einen Aufruf von der Tierhilfe Torgau bei Facebook sah. Darin stand, dass dringend ehrenamtliche Helfer gesucht werden, um die Pflegestellen des Tierschutzvereins auszubauen. Der Kontakt war schnell geknüpft. So konnten sie hier bereits einiges in Gang setzen – natürlich Hand in Hand mit den ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern der Tierhilfe.

Ein Unterschlupf für wilde Katzen entstand in Dahlenberg. Quelle: privat

So wie zum Beispiel die Fertigstellung eines Bungalows für wildlebende Katzen in Dahlenberg oder die Umbauarbeiten einer ehemaligen Waschküche in ein brandneues Katzenzimmer. Auch nach Brandenburg führten ihre Wege – zu einem Gnadenhof für „verhaltenskreative Hunde“ und andere Tiere, die kurz vor der Tötung standen. Bei „Listiversum“ war einiges zu tun. Zwingeranlagen mussten errichtet, alte Hütten umfunktioniert und Ziegenausläufe gebaut werden.

Christopher Jaekel und Anja Ketterlein bauen in Dommitzsch aus einer ehemaligen Waschküche ein Katzenzimmer für den Tierschutz. Quelle: Kristin Engel

Unterstützung für „De Boomschubser“ in Dautzschen

Oft ist Christopher Jaekel bei „De Boomschubser“ in Dautzschen anzutreffen, wo er ebenfalls unterstützt. Denn auch „De Boomschubser“ sind gerne ehrenamtlich im Einsatz, wenn Tierschutzvereine und andere Leute Unterstützung brauchen. Es kamen immer neue Helfer dazu, die für den guten Zweck mit anpacken wollten. So entstand im Juni 2021 die Idee, einen Verein zu gründen. Der Grund dafür ist einfach: „Wir nutzen immer unsere privaten Werkzeuge. Dabei geht auch oft mal etwas kaputt, was ersetzt werden muss. Als Verein kann man Fördermittel beantragen, Arbeitssachen für die Mitglieder zur Verfügung stellen und in Materialien investieren. Auch versicherungstechnisch sind wir dann besser abgesichert. Bis jetzt setzen wir unser privates Kapital dafür ein. Leider hat die Pandemie auch uns getroffen und daher haben wir es nicht so einfach. Es läuft alles erst einmal langsam an. Doch wir haben in der Region schon einige Möglichkeiten, uns zu engagieren“, so der 35-Jährige zufrieden.

Christopher Jaekel und Hund Mia sind immer dort, wo sie gebraucht werden. Quelle: Kristin Engel

Ausgleich zur Arbeit

Für die gute Motivation sind neben den vielen Arbeiten, die zu erledigen sind, auch andere Freizeitangebote geplant. So sollen noch in diesem Jahr ein kleines Fußballturnier und zwei Wanderungen um den Großen Teich Torgau – einmal am Tag und einmal in der Nacht – sowie Müllsammelaktionen und ein kleines Schachtraining für Anfänger stattfinden. Auch regelmäßige Einblicke in verschiedenen Tierschutzorganisationen und Bautechniken in vielen Bereichen sind geplant. Für beides sind schon gute Vernetzungen vorhanden. Auch Helfer in Hamburg haben ihr Interesse bekundet. Denn es gibt überall in Deutschland Leute und Vereine, die dringend Unterstützung benötigen.

Gesucht sind Gleichgesinnte

Nun werden Gleichgesinnte gesucht, die ebenfalls in ihrer Freizeit mit anpacken möchten. „Wir suchen Mitglieder, die sich gerne weiterentwickeln, Projekte verwirklichen und super Menschen und etliche Tiere kennenlernen wollen. Momentan suchen wir Mitglieder deutschlandweit, um uns im gesamten deutschsprachigen Raum zu organisieren“, sagt Anja Ketterlein, zweite Vorsitzende von Helfersyndrom365. Der dritte Vorsitzende des Vereins ist Ivo Sandner. Anja Ketterlein selbst befasst sich erst seit Kurzem mit der handwerklichen Tätigkeit, wird dabei von Christopher Jaekel angeleitet.

Christopher Jaekel gibt Anja Ketterlein Tipps für den Bau. Quelle: Kristin Engel

Ein guter Ausgleich zu ihrer eigentlichen Arbeit als Bürofachkraft. So können sich auch Menschen melden, die keinerlei Vorkenntnisse besitzen, aber gewillt sind zu helfen. Alle seien bei Helfersyndrom365 gut aufgehoben und für jeden werde eine passende Tätigkeit gefunden.

Wer unterstützen möchte oder Unterstützung braucht, kann sich melden auf helfersyndrom365web.de oder unter Telefon 03421 9004203 – dort können Interessenten eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

Von Kristin Engel