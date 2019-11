Verein fördert seit 20 Jahren Schule in Mockrehna

Mockrehna

Mit einem Programm, bei dem die Schüler den Regenbogen in all seinen Farben schillern ließen, mit dem stolzen Blick auf das Erreichte, vielen Dankesworten, Auszeichnungen und mit der Enthüllung eines neuen Logos feierte der Förderverein Schulzentrum Mockrehna am Donnerstagabend sein 20-jähriges Jubiläum.

Zunächst war da nur die Mittelschule

Jens Schweitzer, der Vorsitzende des Fördervereins, erinnerte daran, dass der Verein zunächst nur für die damalige Mittel- und heutige Oberschule gegründet worden war. 2006 sei dann die Grundschule und 2018 der Hort dazu gekommen. Insbesondere im Außenbereich des Schulzentrums hätte der Verein mit Sitz-, Spiel- und Klettermöglichkeiten sowie viel Grün seine Spuren hinterlassen.

Zur Galerie Seit 20 Jahren wird in Mockrehna Schule gefördert. Das wurde nun nicht nur mit einem großen Festakt gefeiert.

„ Förderverein , wir brauchen Dich“

Die Leiterin der Oberschule, Rosemarie Krieglsteiner, die später dann sogar noch fünf weitere Bänke für die 380 Schüler bekam, dankte nicht nur dafür vom ganzen Herzen, sondern würdigte insbesondere, dass der Verein über mehrere Jahre die Verantwortung für die Ganztagsangebote geschultert hat. Christiane Fleck hob für die 170 Grundschulkinder die Tischtennisplatte, Reckanlage und Boulderwand hervor. „Mit der Inklusion und digitalen Bildung stehen neue Herausforderungen an. Lieber Förderverein, wir brauchen Dich, mach weiter so.“

Und Hortleiterin Juliane Kranz lobte: „Der Förderverein gibt genau dort die Finanzhilfe, wo Haushaltsmittel mitunter nicht ausreichen.“

Ohne Helfer und Sponsoren geht nichts

So sieht das neue Logo des Fördervereins Schulzentrum Mockrehna aus. Quelle: Ilka Fischer

Dass dies und auch die Finanzierung eines neuen Sprungtisches, an dem übrigens bereits am Freitag beim Schulfest ein Programm gezeigt werden sollte, nur mittels vieler Helfer und Sponsoren ginge, hob Kerstin Fritzsche hervor, die als stellvertretende Vorsitzende im Förderverein durch das Programm führte.

Doch bevor es dann an das von der Schülerfirma Mahlzeit vorzüglich angerichtete Büfett ging, galt es auch noch, das neue Logo des Fördervereins zu enthüllen. In dieses flossen auch Ideen ein, die die Schüler für dieses im Kunstunterricht entwickelt hatten.

Von Ilka Fischer