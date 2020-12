Vereine aus Düben und Zschepplin gewinnen Wette

Bad Düben

Der Turnverein Blau-Gelb 90 Bad Düben und der Reitverein Team Eckert aus Zschepplin haben diese Woche eine Wette gegen Andre Kniesche, Inhaber des Rewe-Supermarktes in der Kurstadt, gewonnen. Die Sportler lieferten pünktlich vor dem 3. Advent fast 250 kleine und größere Advents- und Weihnachtsbasteleien im Markt ab. Gefordert waren mindestens 50. Als Gewinn erhielten die Geräteakrobaten und Reiter je 500 Euro für die Vereinskasse.

Vereine haben schon konkrete Pläne

„Das ist ja Spitze. Vor allem unsere Sportler aus den Abteilungen Vorschulsport, Gerätturnen und Senioren haben dazu beigetragen, dass wir die Wette gewinnen konnten. Dafür bedanken wir uns als Vorstand bei allen, die uns geholfen und zu Hause fleißig gebastelt haben“, sagte Wencke Stein vom Vorstand des TV 90. Das Geld will der Verein in einen Überraschungsausflug im kommenden Jahr investieren, weil dieses Jahr wegen Corona vieles ausgefallen ist und abgesagt werden musste.

Auch der Reitverein freut sich über die gewonnene Wette. „Wir haben 55 weihnachtliche Basteleien zusammengetragen. Die Gewinnsumme fließt in unsere Nachwuchsarbeit“, sagte die Vorsitzende des Reitvereins Evi Stolle.

Wette musste dieses Mal anders laufen

Top, die Wette gilt! So hieß es vor zwei Wochen in der Kurstadt. Andre Kniesche forderte dabei den TV Blau-Gelb 90 Bad Düben und den Reitverein Team Eckert heraus. Normalerweise bestand die Aufgabe darin, dass sich mindestens 50 als Weihnachtsmann und Nikoläuse verkleidete Vereinsmitglieder vor dem Markt versammeln und gemeinsam ein Weihnachtslied anstimmen. Aber die Corona-Pandemie hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Deswegen habe ich die Wette umformuliert und beiden Vereinen die Aufgabe gestellt, mindestens 50 Advents- und Weihnachtsbasteleien bei uns abzugeben“, so Kniesche.

Die Basteleien gibt es nun gegen Spende

Die Mitglieder des Turnvereins setzten sofort alle Hebel in Bewegung und informierten ihre Abteilungen. Wie Wencke Stein erzählte, stand schon zwei Tage nach dem Aufruf fast die Hälfte der geforderten Adventsgeschenke im Vereinsraum. Schnell wurden es mehr und am Ende waren fast 175 Geschenke für die Übergabe an den Supermarkt zusammen. „Es waren viele wunderschöne Sachen dabei. Vom großen Weihnachtsstern, Adventsgesteck, Kerzenhalter über Windlichter bis hin zu selbst gemachten Bilderrahmen“, erzählte Stein.

Die Basteleien können jetzt im Rewe-Supermarkt gegen eine kleine Spende mit nach Hause genommen werden. Den Erlös will Andre Kniesche dem Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig spenden.

Von Steffen Brost