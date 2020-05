Vereine in Delitzsch, Eilenburg, Düben: Was geht mit Corona?

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Die Corona-Krise hat auch im Vereinsleben im Landkreis Nordsachsen für einen wochenlangen Stillstand gesorgt – und tut es zum großen Teil noch immer. Wir haben einmal in verschiedenen Vereinen nachgefragt, was ausfallen musste, wie die Corona-Pause trotzdem genutzt wurde und wie nun allmählich wieder das Leben im Verein beginnt. Heute schauen wir in die Region Delitzsch/ Eilenburg

Keine Pause für die Tierschützer

Der Tierschutzverein Delitzsch, der für das Tierheim im Ortsteil Laue verantwortlich ist, hat sich strikt an die Maßnahmen rund um Corona gehalten. Sämtliche Treffen oder Zusammenkünfte des 200 Mitglieder starken Vereins waren beziehungsweise sind noch ausgesetzt, Fragen kann man ja auch per Telefon klären.

Anzeige

„Das Vereinsleben ist praktisch lahmgelegt, die Arbeit geht weiter“, sagt Vorsitzende Simone Ewald. Denn es muss bedacht werden, dass der Verein auch eine wichtige Arbeitsstätte ist. Ein knappes Dutzend Menschen sorgt auf Basis von Voll- aber auch geringfügigen Beschäftigungen dafür, dass es den Tieren im Heim gut geht. Diese Arbeit konnte natürlich nicht ausgesetzt werden. „Die Verpflegung und Versorgung der Tiere muss immer gewährleistet sein“, erklärt die Vereinsvorsitzende Simone Ewald.

Weitere LVZ+ Artikel

Nur mit Mundschutz: Tierheimchef Maik Hasert führt gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Jasmin Teichmann bei Hund Ole eine Routineuntersuchung durch. Der große Kangal-Mix war im November 2019 mittels Einbruch im Tierheim in Laue ausgesetzt worden und sucht ein neues Zuhause. . Quelle: Wolfgang Sens

Es wurden Teams und Schichten gebildet, um Kontakte zu vermeiden. Wer als Mensch mit Menschen enger zusammen kommen musste, musste natürlich Maske tragen. Auch die wenigen Ehrenamtlichen, die zum Beispiel noch beim Gassigehen helfen durften, mussten sich strikt an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Simone Ewald selbst hat sich die vergangenen Wochen vom Tierheim ferngehalten, um die Zahl der dort agierenden Personen weiter möglichst gering zu halten.

„Mit Mundschutz spielen, will auch keiner“

Die Mitglieder des Eilenburger Laientheaters hatten so viel vor. Doch dann machte ihnen die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung. „Unsere Jugendlichen wollten zum Beispiel am Großenhainer Theatertag teilnehmen und dort ihr Stück ,Dunkel und Licht’ zeigen. Der fand dann nicht statt“, sagt Nadine Fritzsche, die Vereinsvorsitzende des Laientheaters, das 49 Mitglieder zählt. Da sei der Ausfall der Jahreshauptversammlung noch das kleinere Übel gewesen, so die 37-Jährige, die seit 2013 das Theater in der Stadt leitet. Auch die Kinder im Verein hatten Pläne für ein eigenes Stück – gesehen haben sie sich seit Wochen nicht. Das Vereinsleben kam weitgehend zum Erliegen.

Nadine Fritzsche (37) ist seit 2013 die Vereinsvorsitzende des Laientheaters in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Ganz bitter ist nun für die Darsteller die erst am Montag getroffene Entscheidung, das beliebte Theaterdinner, das für September in der Gaststätte Schloßaue geplant war, abzusagen. Die Veranstaltung war jedes Jahr ausverkauft. Aber „mit Mundschutz spielen, das will auch keiner“, sagt Fritzsche. So werde das Ganze auf 2021 verschoben.

Einziger Lichtblick ist der Dezember. Dann soll das Weihnachtsmärchen achtmal im Bürgerhaus aufgeführt werden, unter anderem auch für Schulklassen und Kitas. Aber ob die daran teilnehmen können, ist derzeit noch unklar. „Wir schwanken zwischen Zweifel und Optimismus.“

Die Vorbereitungen für das Stück haben aber begonnen. Der Arbeitstitel lautet „Baba Jagas Zauberwald“ – es soll ein Stück in Anlehnung an russische Märchen werden. Die erste Szene ist geschrieben. 23 Darsteller sind geplant. Sollten aber Abstandsregeln weiter gelten, werde es „auf der Bühne schwierig“. Die Proben werden wohl erst nach den Ferien beginnen.

„Wir hoffen auf Lockerungen“, sagt die Vereinschefin. Die Ungewissheit, wie es für die Theaterleute weitergeht, ist jedenfalls groß.

Rasen mähen statt Tanz und Theater bei Delitzscher Karnevalisten

Die Session endete für alle Karnevalisten anders als sonst. Somit wurde auch der Delitzscher Carneval Verein (DCV) unsanft aus dem Rennen geworfen, das sich sonst übers ganze Jahr erstreckt. Denn die Karnevalisten können auch Tanz und Theater. Sparten, die in Corona-Zeiten ein Problem haben. Nun kann am Wochenende zumindest das Training wieder starten. Die Sternchen-Gruppe und auch die sieben Gardemädchen sollen am Sonnabend üben. Mehr als zwölf auf einmal können mit dem nötigen Abstand im 12 mal 20 Meter großen Raum nicht trainieren. Vorsorglich haben die Vorstandsmitglieder dieser Tage auch hier Markierungen geklebt und Pylonen aufgestellt.

„Aber das Allerwichtigste ist, dass unsere Kinder wieder tanzen können“, sagt Ronny Kador, der im Verein die Öffentlichkeitsarbeit übernommen hat. Die Gelegenheit, sich bei Festen in der Stadt und der Umgebung zu präsentieren, fällt aktuell leider flach.

Auch beim DCV wurde in der Corona-Freizeit vor allem Ordnung gemacht, Dekorationsmaterial und Girlanden konnten sortiert und geordnet verstaut werden. Selbst das Außengelände, das der Verein übernommen hat, ist nun schöner. Der Rasen ist gemäht, die Büsche sind verschnitten, der Sandkasten rings ums Piratenboot ist sauber gemacht.

Eines der Zeugnisse der trainingsfreien Zeit ist auch ein kleiner Challange-Film. Die Trainer der Sommersprossen-Gruppe hatten die Mädchen unter dem Motto „Tanzschuhe weitergeben – Tanzen verbindet“ aufgerufen, kleine Video-Schnipsel aufzunehmen, die dann zu einem Ganzen zusammengesetzt wurden, das nun auf der Facebook-Seite des Vereins zu besichtigen ist.

Kurrende Bad Düben : Alles hängt vom Probenstart ab

Wie so viele Chöre in der Region musste auch die Kurrende Bad Düben ihren Probenbetrieb aufgrund der Pandemie komplett einstellen. Am 14. März sollte in der Stadtkirche St. Nikolai Bad Düben eigentlich das Oratorium „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr erklingen. „Das mussten wir leider kurzfristig einen Tag vorher absagen“, erzählt Jan-Christoph Weige, musikalischer Leiter und Elternzeitvertretung von Kurrende-Kantorin Elisabeth Neumann. Seitdem ist es an den Probenterminen auffallend still in der Aula der Evangelischen Grundschule Bad Düben. Was aber nicht bedeutet, dass die Chorsänger „Urlaub“ haben.

Die Kurrende Bad Düben im Januar beim Dreikönigssingen in der katholischen Kirche. Noch ist offen, wann wieder gemeinsam geprobt werden kann. Quelle: Olaf Majer

„Wir versuchen kontinuierlich, die Chorsänger psychisch zu motivieren und fit zu halten“, so Weige. In der Chorgruppe verschickt er Noten, nimmt die einzelnen Stimmen auf, damit die Chorsänger zu Hause üben können. Denn sobald es wieder geht, sollen auch die Proben so schnell wie möglich effektiv starten können. Die Sommerserenade der Stadt Bad Düben am 27. Juni im Kurpark ist zwar schon abgesagt, aber ein kleines Programm mit dem Posaunenchor könnte sich Weige dennoch vorstellen, wenn Anfang Juni die Proben wieder losgehen könnten.

„Der Posaunenchor hat viel auf Lager und in den letzten Proben vor dem Lockdown ist schon einiges passiert, worauf wir aufbauen können“, sagt Weige. Daher stellt er mit jeder Neuerung einen neuen Probenplan auf, der sich an die aktuellen Gegebenheiten anpasst und justiert das mögliche Programm immer wieder nach. „Jede Verschiebung verpasst der Motivation zwar einen Dämpfer, aber wir geben die Hoffnung nicht auf.“ Bis August ist Jan-Christoph Weige die Elternzeitvertretung für Kantorin Elisabeth Neumann. Die Konzerte ab September stehen noch alle bewusst im Veranstaltungskalender der Kurrende, denn da besteht Hoffnung. Aber alles hängt davon ab, wann die Proben wieder richtig losgehen können.

Professor Michael Fuchs, Leiter der Sektion Phoniatrie und Audiologie am Universitätsklinikum Leipzig und Lehrbeauftragter für Musikermedizin an der Hochschule für Musik und Theater, hatte im Gespräch mit der LVZ einen Abstand von zwei bis drei Metern zwischen den Sängern empfohlen, um ohne Mundschutz singen zu können. Das Singen in großen Gruppen sei damit aber nicht möglich und der Chorbetrieb liegt immer noch auf Eis. Das Fazit des Professors: „Für den Chorgesang ist leider noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, für den Sologesang aber durchaus.“

Von cj, nf, lis, kast