Vergiftete Rinder in Eilenburg: Zwei Kälbchen starben

Der jüngst in Mügeln aufgetretene Fall von mehreren mit giftiger Eibe gefütterten Kühen weckt schlimme Erinnerungen in Eilenburg. Denn auch hier war im Februar der kleine Landwirtschaftsbetrieb von Stefan und Ramona Gloger in die Schlagzeilen geraten.

Giftige Eibe auf der Weide

Das Ehepaar züchtet schottische Hochlandrinder und hatte die auf einer abgelegenen Weide in Eilenburg Ost stehen. Eines Tages bemerkte das Ehepaar dort breit gestreuten Heckenschnitt. Es handelte sich um Zweige von der Eibe, einer hochgiftigen Pflanze für Menschen und Tiere. Damit waren die Rinder gefüttert worden.

So berichtete die LVZ im Februar

So berichtete die LVZ Delitzsch-Eilenburg am 12. Februar über die vergifteten Rinder in Eilenburg Ost. Quelle: Nico Fliegner

Familie Gloger hatte aber im Gegensatz zum Besitzer der Kühe in Mügeln, wo Unbekannte die Eibe auf der Weide offensichtlich entsorgt hatten, noch Glück: Während die Kühe in Mügeln voriges Wochenende qualvoll verendeten, konnten die Tiere in Eilenburg gerettet werden. Sie bekamen auf Raten eines Tierarztes sofort Aktivkohle ins Futter beigemischt – eines der ältesten Hausmittel gegen Vergiftungen.

Zwei Kälber gestorben

Doch spurlos scheint die Eibenfütterung nicht an den Tieren vorbeigegangen zu sein. „Wir haben in diesem Jahr zwei Kälber verloren“, erzählt Ramona Gloger. Dies sei noch nie zuvor passiert. Und sie fragt sich, ob das letztlich eine Folge der Vergiftung der Muttertiere Anfang des Jahres sein könnte.

Schon damals sagte Ramona Gloger, dass nicht absehbar ist, wie sich die Eibe auf die drei zum Zeitpunkt der illegalen Fütterung trächtigen Kühe auswirkt. Im schlimmsten Fall könnten die Föten durch das Gift geschädigt worden sein, mutmaßte sie und sagte: „Das werden wir erst im Juli sehen, wenn die Kühe abkalben.“

Die Kühe haben schließlich Nachwuchs bekommen, aber zwei Kälber verstarben danach auf bislang unerklärliche Weise. „Wir wissen nicht, was die Ursache ist. Vielleicht liegt es auch am Schaltjahr. Da soll es ja auch einen Zusammenhang geben“, so Ramona Gloger.

Ramona Gloger füttert im Februar Kalb Olek Aufzuchtmilch. Quelle: Nico Fliegner

Menschen schaden Tieren mit Fütterung

Der jüngste Fall in Mügeln macht die Eilenburgerin durchaus betroffen. „Ich habe auch im Nachgang mit so vielen Leuten gesprochen, die einfach nicht wissen, dass man den Tieren keine Eibe füttern darf.“ Die Menschen seien unwissend und denken, sie würden den Tieren etwas Gutes tun, aber das Gegenteil sei der Fall. Auch altes Brot sei kein Rinderfutter. Denn wenn das schimmlig ist, bekommt es den Tieren ebenso wenig. Außerdem erhalten die robusten Tiere der Familie Gloger, die das ganze Jahr auf der Weide stehen, ausreichend Futter. Niemand müsse den Tieren etwas geben, auch wenn derjenige es gut meint.

Schilder warnen jetzt

Im Fall der vergifteten Eilenburger Rinder konnte bis heute der Verursacher nicht ermittelt werden. In Mügeln ermittelt inzwischen die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Der Halter hatte Anzeige erstattet.

Familie Gloger hat inzwischen mehrere Schilder auf den Weiden ihrer schottischen Hochlandrinder angebracht und appelliert damit an die Leute, die sechs Tiere nicht zu füttern, egal womit. Dies sei die einzige Möglichkeit, damit sich der schlimme Vorfall vom Februar nicht wiederholt.

