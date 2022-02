Eilenburg

Beim Geld hört die Freundschaft auf, sagt der Volksmund. Und manchmal bringt es auch das Ende für die guten Familienbande. So geschehen vor vier Jahren in Schkeuditz: Ein Ehepaar ließ sich scheiden, wollte sein Einfamilienhaus so schnell wie möglich loswerden – und vertraute dabei auf die Dienste des Schwiegersohns in spe. Ein gravierender – um genau zu sein: 90 000 Euro teurer – Fehler, wie sich viel zu spät herausstellen sollte. Wegen Untreue verurteilte das Amtsgericht Eilenburg den 38-jährigen Leipziger jetzt zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung sowie zur Wiedergutmachung des Schadens.

Als die Ehe zerbrach, nahm Verhängnis seinen Lauf

Eigentlich war der Angeklagte, Jörg L. (Namen geändert), schon längst Teil der Familie geworden. Der ledige Anlagenbauer war mit der Tochter des Paares liiert, zusammen kümmerte man sich um die drei Kinder (davon ein gemeinsames), und das Verhältnis zu den Quasi-Schwiegereltern war eng. Als deren Ehe zerbrach, nahm das Verhängnis seinen Lauf. Die Ehefrau, Susanne F. (58), unterschrieb einen „Generalunternehmer-Vertrag“ mit Jörg L. Dieser regelte, dass der Angeklagte alle notwendigen Renovierungsmaßnahmen im Haus durchführen solle, um dieses anschließend zu verkaufen. Als Vergütung waren rund 32 000 Euro für Jörg L. vorgesehen.

Angeklagter hat „Verteilervertrag“ aufgesetzt

Nach den Renovierungsarbeiten setzte der Angeklagte dann aber noch handschriftlich einen von ihm selbst so genannten „Verteilervertrag“ auf, den die Eheleute ebenfalls unterschrieben. Dieser sah im Wesentlichen vor, dass der gesamte Erlös zunächst auf seinem Konto landen solle und dass das Geld, das beim Verkauf „übrig“ bleibe, an Jörg L. falle. Tatsächlich konnte er das Haus zu einem erstaunlich guten Preis veräußern. Anstelle der gutachterlich geschätzten 195 000 Euro erzielte er 250 000 Euro. Am Ende hatte das Paar das Nachsehen: Auf 95 000 Euro, die eigentlich für sie noch hätten abfallen müssen, wartete es vergeblich.

Das Geld ist weg

Der Angeklagte wehrte sich wortreich gegen die Anschuldigung: „Es ist nicht willentlich zum Betrug gekommen.“ Stattdessen habe er seiner Quasi-Schwiegermutter helfen wollen, die nach der Trennung mit den Nerven am Ende gewesen sei. „Ich habe alles für sie gemacht: Die Möbel ausgeräumt, den Umzug, die Renovierung, den Verkauf, die Versicherungen.“ Was er denn mit den am Ende übrig gebliebenen 95 000 Euro gemacht habe, will Richterin Grell wissen. Er habe Kredite getilgt, Schulden bei den Eltern bezahlt und sei vier Mal mit der Partnerin in den Urlaub gefahren, so Jörg L. Er sei davon ausgegangen, dass er das Geld behalten könne, vor allem im Hinblick auf die Kinder, so habe er das Ehepaar verstanden. Konsequenz jedenfalls: Das Geld ist weg. Und inzwischen auch L.s Lebensgefährtin, denn im Zuge der finanziellen Turbulenzen habe man sich getrennt.

Der als Zeuge geladene Ex-Ehemann, Rainer F. (59), bestritt vehement, auf seinen Anteil vom Verkaufserlös verzichtet zu haben. Deshalb hatte er auch bereits eine Zivilklage angestrengt, die mit einem Vergleich endete. 80 000 Euro hätte Jörg L. demnach an das geschiedene Ehepaar zahlen sollen – was jedoch nicht geschah. Zugleich gestand Rainer F., dass er etwas früher hätte „stutzig“ werden müssen: „Das war auch eigene Bequemlichkeit, dass mir all die Ungereimtheiten nicht früher auffielen.“ So habe er nie nachgefragt, was es mit den Firmen auf sich habe, die Jörg L. damals angeblich als Selbstständiger betrieb. Auch Susanne F. gab zu, dass sie 2018 einfach nur froh war, das Haus zusammen mit der Ehe irgendwie hinter sich lassen zu können. Deshalb sei sie nach dem Auszug auch nicht mehr dorthin zurückgekehrt. „Ich war damals dankbar, dass Jörg mir half“, gab sie zu, „und ich habe ihm blind vertraut. Das war sicher blauäugig.“

Staatsanwalt: Das war ein „Überrumplungsvertrag“

Der Staatsanwalt geißelte den sogenannten Verteilervertrag als „Überrumplungsvertrag“. Der Vorwurf der Untreue habe sich durch die Aussagen des Ehepaares bestätigt. Angesichts des enormen Schadens forderte er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Der Verteidiger verlangte dagegen Freispruch, da von Untreue angesichts des ja immerhin unterschriebenen Schriftstücks nicht die Rede sein könne. Das Gericht verurteilte Jörg L. schließlich zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe bei zweijähriger Bewährung. Er habe das Vertrauen der einstigen Eheleute schamlos ausgenutzt, begründete Richterin Grell. Zu dessen Gunsten spreche allerdings die Sorglosigkeit der beiden: „Die Geschädigten haben es Herrn L. wirklich leicht gemacht.“

Von Silke Kasten