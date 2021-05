Eilenburg

Am Dienstag müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen zwischen Bergstraße und Kreisverkehr in Eilenburg einstellen. Die Mühlgrabenbrücke wird einer Überprüfung unterzogen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes – der Landkreis Nordsachsen ist für die Straßenbaulast für die Kreisstraßen und deren Bauwerke zuständig – um eine Hauptuntersuchung. Diese sei deutlich aufwendiger als beispielsweise sogenannte „einfache Prüfungen“ oder „Prüfungen aus besonderem Anlass“.

Die Bauwerksprüfung wird nach Angaben von Straßenbauamtsleiter Uwe Schmidt vom Leipziger Unternehmen Dr. Löber Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen GmbH durchgeführt. Dabei geht es um die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit. Für die Arbeiten wird ein Brückenprüffahrzeug auf der Brücke platziert und das Bauwerk mittels Schwenkarm von allen Seiten untersucht. So eine Überprüfung findet alle sechs Jahre statt.

Start erst am Abend

Um die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, beginnen die Arbeiten erst am Abend gegen 19 Uhr. Mit einer Ampel wird der Verkehr wechselseitig an der Sperrung vorbeigeführt.

Von Nico Fliegner