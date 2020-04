Eilenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Eilenburg wurden am Sonntagnachmittag drei Personen verletzt. Gegen 15 Uhr war eine 57 Jahre alte Skoda-Fahrerin auf der Ziegelstraße unterwegs. Sie hielt verkehrsbedingt an, um dann nach links in die Karl-Marx-Siedlung abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 21-Jähriger habe dies aber offenbar zu spät bemerkt und sei mit einem BMW auf den Skoda aufgefahren, berichtete die Polizei. Die Skoda-Fahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Leipziger Krankenhaus gebracht werden. Der Beifahrer im Skoda sowie der BMW-Fahrer wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Polizei ermittelt

Gegen den 21-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter.

