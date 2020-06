Vermeintliche Kindesentführung in Doberschütz

Doberschütz

Für einige Unruhe im Dorf sorgte am Mittwochmittag ein Einsatz der Polizei in Doberschütz. Gegen 12.45 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in der Bahnhofstraße ein etwa 12 Jahre altes Mädchen in einen Transporter gezerrt worden sein soll. Dabei seien Hilferufe vernommen worden.

Zeugen hatten die Polizei gerufen

Sofort fuhren Polizeibeamte zum Ereignisort. Diese Erstinformation hatte ein Vater, der von seiner Tochter, die sich dort in der Nähe aufgehalten verständigt worden war, mitgeteilt. Bei den Ermittlungen am Ort und dessen Umgebung stellte sich dann aber heraus, dass der Fahrer eines Lkw vom Gelände einer Firma gefahren war und wahrscheinlich vergessen hatte, die Plane zu schließen. Kollegen hatten dies bemerkt, rannten hinterher und wollten ihn durch lautes Rufen darauf aufmerksam machen.

Anzeige

Kollegen warnten den Fahrer wegen lockerer Plane

Unter den Rufenden befand sich auch die Tochter eines Firmenangestellten, die mitgerufen hatte, was den Eindruck bei der Zeugin erweckt hatte, dass ein Mädchen mit dem Fahrzeug entführt werden sollte. Der Lkw-Fahrer hatte schließlich angehalten, die Plane ordnungsgemäß befestigt und war dann weitergefahren. Der Polizeieinsatz wurde abgebrochen, da keine Straftat vorlag.

Weitere LVZ+ Artikel

Von lvz