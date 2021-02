Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Versorger kommen bisher ohne Probleme durch den Winter

Die Versorgungsunternehmen für Wasser, Abwasser, Strom und Gas haben wegen der kalten Witterung bislang keine Probleme. Bei den Stadtwerken in Eilenburg ist es zu keiner Störung im Versorgungsnetz gekommen. Wie Geschäftsführerin Maike Trulson-Schult sagt, habe man sich frühzeitig auf die Wettersituation eingestellt und im Vorfeld „noch mal alles gecheckt“. Die Rufbereitschaft sei wie gewohnt gewährleistet. „Das Wetter könnte uns bei Temperaturen von minus 20 Grad zu schaffen machen. Wenn das so kommt, setzten wir Heizungen in den größeren Trafostationen ein.“ Durch deren Einsatz werde dann die Technik geschützt.

Auch der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen, der die Haushalte in der Region mit Wasser beliefert, hat nach Angaben von Geschäftsführerin Ramona Seifert derzeit keine Havarien. „Die Wasserwerke laufen“, sagte sie. Gleichwohl gibt sie den Hinweis an die Kunden weiter, möglichst die Kellerfenster bei den anhaltenden Minustemperaturen geschlossen zu halten, damit die Wasseruhren nicht einfrieren. Ebenfalls keine Beeinträchtigungen meldet der Abwasserzweckverband Mittlere Mulde in Eilenburg, der die Abwässer in Eilenburg und den umliegenden Gemeinden entsorgt. Auch beim Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide haben sich die Mitarbeiter auf die frostigen Zeiten eingestellt und kontrollieren regelmäßig. „Es gibt nichts außergewöhnliches wie eingefrorene Leitungen“, sagt Geschäftsführerin Bärbel Deutrich.

Verein #TGVeb trifft sich digital

Der Eilenburger Tourismus- und Gewerbeverein will noch im Februar zu einer digitalen Gesprächsrunde zu aktuellen Themen der Wirtschaft einladen. „Da die Stammtische vor Ort weiterhin nicht stattfinden können, soll das neue Format des Austausches unser Angebot ergänzen“, so Holger Millemann, Vorsitzender im #TGVeb-Vorstand. Ein Anliegen des digitalen Treffs, dessen Termin noch bekannt gegeben wird, ist die in diesem Monat anstehende Wahl zur Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig und die nähere Vorstellung der drei Kandidaten aus der Muldestadt: Jens Barth, Geschäftsführer, Büromöbelwerk EB GmbH, Sven Lehmann, Inhaber SL | Marketing & Management und Jens Böhmer, Inhaber Büro Böhmer.

Der #TGVeb hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Wirtschaft zu unterstützen und Netzwerke zu bilden. Getreu dem Motto „Wirtschaft fördern – Menschen vernetzen“ sollen auch die Kandidaten der Stadt für die Wahl zur IHK-Vollversammlung unterstützt werden, „damit diese die Interessen hiesiger Unternehmen zentral vertreten können.“ Der Verein wird zu diesem digitalen Treffen separat einladen, einmal über den Newsletter und die Website www.tgveb.de sowie über das Twitterprofil (https://twitter.com/TGVeb) und die Presse.

Eilenburg kümmert sich um Obdachlosen

Gibt es Obdachlose in der Stadt und wer kümmert sich angesichts der extremen Frostlage um sie? In Eilenburg ist derzeit ein Fall eines Obdachlosen bekannt, so Annett Krause, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice im Rathaus. Dieser sei in einer Notwohnung untergekommen und versorgt.

Ein Obdachlosenheim gibt es in der Muldestadt bereits seit 2007 nicht mehr. Bis dahin waren Obdachlose über viele Jahre im Haus an der Mulde untergebracht. Anfang 2017 wurde das Haus geschlossen, weil es zu groß für die Zahl der dort vorgehaltenen Plätze war. Das Objekt ist mittlerweile an einen privaten Investor verkauft, er will Wohnungen schaffen. Für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, stellt die Stadt nun Notwohnungen bereit.

Rathaus-Termine online buchen

Seit Montag besteht wieder die Möglichkeit, Termine zur An- und Ummeldung der Wohnanschrift im Bürgerbüro in Eilenburg für den Zeitraum vom 15. bis 28. Februar online zu buchen. Das ist unter der Adresse www.terminland.de/eilenburg möglich. Nach der Buchung wird eine Bestätigungsmail generiert, in der ein Link für eine mögliche Verschiebung oder Stornierung des Termins enthalten ist. Weiterhin sind auch telefonische Absprachen unter 03423 652261 möglich.

Kiefer GmbH kauft weitere Flächen

Das Unternehmen Kiefer GmbH im Gewerbegebiet in Jesewitz will weitere Flächen kaufen. Insgesamt handelt es sich um 2013 Quadratmeter in unmittelbarer Nachbarschaft des Unternehmens. Dazu gehört auch eine Straße, die zum Gelände des Holz verarbeitenden Betriebes führt. Das Unternehmen zahlt dafür rund 101 000 Euro. Vom Kauf eines mehrere Tausend Quadratmeter großen Grundstücks aus dem vorigen Jahr ist das Unternehmen indes abgerückt. Der Gemeinderat hat nunmehr den Beschluss darüber aufgehoben. Das Gewerbegebiet in Jesewitz ist aktuell zu 90 Prozent ausgelastet. Die Gemeinde will es um weitere Flächen erweitern.

Schulanmeldung per Post

Vom 11. bis 26. Februar erfolgt am Martin-Rinckart-Gymnasium die Anmeldung der künftigen Fünftklässler. Für Schülerinnen und Schüler, die von staatlichen Grundschulen mit Bildungsempfehlung an das Gymnasium wechseln wollen, soll dies möglichst postalisch erfolgen. Nur bei Kindern aus Grundschulen in freier Trägerschaft und Schülern ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium muss nach einer Terminvereinbarung (Telefon 03423/709970) persönlich vorgesprochen werden. Welche Unterlagen die Schule als Original beziehungsweise als Kopie benötigt, steht auf der Homepage www.martin-rinckart-gymnasium.de.

Mehr Geld für Jesewitzer Vereine

Die Vereine in der Gemeinde Jesewitz können sich über einen höheren Zuschuss der Kommune freuen. Dieser wird von 50 auf 100 Euro pro Jahr aufgestockt. Sportvereine erhalten ebenfalls 50 Euro mehr – pro Verein gibt es ab jetzt 150 Euro jährlich. Darauf hat sich der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung verständigt. Die Gemeinde Jesewitz steht finanziell gut da. Ende 2020 hatte die Kommune 1,7 Millionen Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung.

Neue Haltestelle für Gostemitz

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in Gostemitz hat der Gemeinderat die Planungsleistungen vergeben. Das Zscheppliner Büro Knoblich wird für 13 000 Euro damit beauftragt. In der Gemeinde Jesewitz sind im vergangenen Jahr schon etliche Haltestellen erneuert worden. Dafür erhält die Kommune Förderungen. Der Fördersatz lag zuletzt bei 90 Prozent, aktuell werden 75 Prozent der Kosten erstattet. Jesewitz will alle Haltestellen erneuern.

Eilenburgs Stadtausschuss tagt

Die nächste öffentliche Sitzung des Eilenburger Stadtausschusses findet am Montag, dem 22. Februar, 18 Uhr, im Bürgerhaus Eilenburg (Großer Saal), Franz-Mehring-Straße 23 statt. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen unter anderem Grundstücksverkäufe. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes wird angeordnet.

Von lvz