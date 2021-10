Jesewitz/Zschepplin

Der Verwaltungsverband Eilenburg-West stellt mit seinem neuen Doppelhaushalt auch die Weichen in Richtung Digitalisierung. Hier hat der Verband, der für die jeweils rund 3000 Einwohner in Jesewitz und Zschepplin Verwaltungsaufgaben übernimmt und auch Anlaufstelle in Sachen Pass- und Meldewesen ist, einigen Nachholebedarf.

Investieren in digitale Infrastruktur

„Wir wollen die elektronischen Serviceangebote ausbauen“, so Michael König, Vorsitzender des Verwaltungsverbandes. Dazu gehöre zunächst die Platzvermittlung für die Kindereinrichtungen ebenso wie die elektronische Ab- und Anmeldung von Gewerbe oder auch des bellenden Vierbeiners.

Der Verband, in dem 19 Mitarbeiter am Eilenburger Verwaltungssitz in der Torgauer Straße 38 arbeiten, will dafür in den kommenden beiden Jahren rund 35 000 Euro in den Ausbau der dafür notwendigen digitalen Infrastruktur stecken.

Einer von drei Haushalten ist aufgestellt

Insgesamt umfasst der Etat des Verbandes für die nächsten beiden Jahre jeweils 1,34 Millionen Euro. Der größte Posten ist dabei das Personal, für das pro Jahr allein rund 1,1 Millionen Euro veranschlagt werden.

Die Verbandsversammlung, welcher der Verbandsvorsitzende, beide Bürgermeister, vier Gemeinderäte von Jesewitz und drei von Zschepplin angehören, habe, so König weiter, über den Doppelhaushalt 2022/2023 bereits beraten und das Auslegen der Unterlagen beschlossen. Möglichst schon im November soll der Doppelhaushalt dann beschlossen werden.

Fünf Stellen werden vakant

Für den Verband, der in den nächsten zwei Jahren auch fünf Stellen in den Bereichen Bauverwaltung, Hauptverwaltung, Finanzen, Bürgerservice und Lohn neu besetzen muss, ist der Verbandshaushalt allerdings nur der kleinste. Daneben hat er auch noch die beiden rund 6,7 beziehungsweise 5,8 Millionen Euro umfassenden Gemeindehaushalte für Jesewitz und Zschepplin aufzustellen, über die dann die Gemeinderäte vor Ort abstimmen.

Von Ilka Fischer