Viel Frauenpower: Kirche geht in Eilenburg neue Wege

Eilenburg

Die Eilenburger Kirche geht bis dato unbekannte Wege. Denn mit Inez Laaser, Angela Glas und Christine Rollin wird der Vorsitz im Gemeindekirchenrat erstmals gleichberechtigt auf drei Schultern liegen.

So eine Amtsteilung gibt es bisher nicht

Mathias Imbusch, Superintendent des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch, kennt eine Aufgabenteilung auch von anderen Kirchengemeinden. Doch so eine offizielle Amtsteilung gebe es bisher noch nicht. Er fügt an: „Ich freue mich auf die Frauenpower, zumal es in Eilenburg mit der Pfarrerin Edelgard Richter und der Kantorin Lena Ruddies zwei weitere Frauen an führenden Stellen in der Rinckart-Gemeinde gibt.“ Er habe schon bisher mit Inez Laaser als alleiniger Vorsitzenden gute Erfahrungen gemacht. „Ich bin sicher, dass es nun auch zu dritt funktioniert.“

Aufgaben gibt es reichlich, denn das vielfältige Gemeindeleben machen ja nicht nur die Gottesdienste aus. Auch Gesprächskreise, Chor, der Flötenkreis, die Arbeit in der Arche und bei den Flüchtlingspaten wollen organisiert, die evangelische Grundschule Cultus+ integriert sein. An Nikolai- und Marienkirche gibt es zudem wie am Gemeindehaus Bauliches voranzubringen.

Keiner schrie nach dem Amt

Schon daran zeigt sich: Da überall auch nur den Überblick zu behalten, Ehrenamtliche anzuleiten, ist ein Vollzeitjob im Ehrenamt. Kein Wunder also, dass niemand nach dem Amt schrie, als die 74-jährige Inez Laaser, die auch beim Technischen Hilfswerk und als Oma gefordert ist, erklärte, kürzer treten zu wollen.

Mit der jetzigen Drittel-Lösung kann sie aber gut leben: „Die Feinabstimmung ist noch nicht erfolgt, doch wir werden die Bereiche Bau, Kommunikation nach innen und außen sowie Sonstiges unter uns aufteilen.“

Drei Frauen – drei Erfahrungsbereiche

Die 51-jährige Augenoptikerin Angela Glas, die „die Kirche in der Stadt wieder präsenter machen möchte“, blickt ebenfalls optimistisch nach vorn. Da sie seit 2003 im Gemeindekirchenrat mitarbeitet und auch schon mal zwei Jahre den Vorsitz inne hatte, weiß sie „was das an Arbeit bedeutet“. Doch ein Drittel des Amtes traue sie sich neben dem Leiten ihres Unternehmens und ihrer Mitarbeit im Burgverein, im Lions-Club und im Innungsverband Augenoptik zu. „Es macht ja auch Freude, für viele Dinge verantwortlich zu sein und mitentscheiden zu können.“

Über einen Mangel an Arbeit im Beruf kann sich auch Christine Rollin nicht beklagen. Die 40-jährige Allgemeinmedizinerin, die schon früher mal für kurze Zeit im Gemeindekirchenrat mitgearbeitet hat, ist überzeugt, dass „wir das schaffen“. Schließlich habe sie, die sich schon bisher um den kirchlichen Friedhof an der Marienkirche kümmerte, zwei erfahrene Mitstreiterinnen an ihrer Seite.

Inez Laaser, die in ihrem Berufsleben als Fluglotsin, beim THW und in der Notfallseelsorge immer im Team gearbeitet hat, findet zudem: „Nachdem ich jetzt zwei Jahre etwas alleine war, freue ich mich auf die Teamarbeit. Das ist einfach spannender.“

Ganz ohne Männer geht es dann doch nicht

Die drei Frauen wollen aber auch die übrigen Mitglieder des Gemeindekirchenrat mit einspannen. Und ganz ohne Männer geht es dann doch nicht, auch wenn diese mit Mathias Danzmann und Torsten Pötzsch nur zu zweit vertreten sind. Doch mit ihrer Kompetenz beim Bau und in Sachen Fördermittelproblematik können sie die Eilenburger Frauenpower in ganz wichtigen Punkten ergänzen. Mathias Imbusch sieht das Eilenburger Modell so: „Das mit einer kollektiven Leitung machen uns die Parteien ja vor. Und zumindest bei den Grünen klappt das ja.“ Und noch eine Anlehnung an die große Politik gibt es: Wie die GroKo in Berlin soll auch das Eilenburger Modell nach zwei Jahren auf den Prüfstand.

Von Ilka Fischer