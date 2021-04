Vier Beispiele aus Nordsachsen: Wie sich der Corona-Lockdown auf die Vereinsarbeit auswirkt

Nordsachsen

Alles ist zu, Versammlungen sind nicht mehr möglich, die meisten Vereine müssen mit ihren Aktivitäten pausieren. Doch so geht es nicht allen Vereinen. Einige sind nach wie vor am Start und zum Teil noch mehr beansprucht als zuvor.

Betreuungsverein Oschatz

So wird es zum Beispiel beim Betreuungsverein Oschatz, der sich um Menschen mit psychischen, körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen kümmert, nicht langweilig. „Ruhiger ist es bei uns zumindest nicht geworden. Aber anders. So werden Gespräche mit Behörden nur noch über das Telefon abgewickelt oder Unterlagen per Fax verschickt. So wie zum Beispiel ein Rentenantrag. Früher konnte dieser nur persönlich eingereicht werden. Dafür ging es dann immer nach Riesa“, erzählt Betreuerin Mandy Zschau. Doch auch die Betreuten vermissen die Betreuer.

„Wir wollen auf gar keinen Fall jemanden anstecken und anders herum genauso wenig“, sagt Mandy Zschau. „Viele Betreuer haben Eltern im hochbetagten Alter zuhause. Die Sicherheit steht an erster Stelle. Wir müssen uns auch regelmäßig neu informieren, was wir dürfen und was nicht. Einerseits ist es im Betreuungsverein ruhiger durch die eingeschränkten Besuche, aber andererseits schrillt den ganzen Tag das Telefon. In Ausnahmefällen gehen wir auch in die Heime. Dort werden wir vorher getestet und müssen dann auf das Ergebnis warten. Daher versuchen wir, die Besuche in den Heimen auf das Notwendige zu begrenzen. Auch in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung wird es schwierig. Dort darf ja niemand rein. Doch mit Absprache ist auch da einiges möglich.“

Die Arbeit muss weitergehen: Mandy Zschau, hier im Oschatzer O-Park, kümmert sich für den Betreuungsverein um Menschen mit Beeinträchtigungen. Quelle: Kristin Engel

Hauptsächlich finden die Gespräche mit Betreuten telefonisch statt. Dass die meisten da sehr verständnisvoll sind, beruhigt die Betreuer sehr. Früher hat man sich im Durchschnitt alle 14 Tage bis vier Wochen gesehen.

Auch logistisch wurde alles umgestaltet. So gab es im ersten Lockdown vor allem Probleme mit der Geldzuteilung für die Betreuten. So wurde zum Beispiel ein Taschengeldkonto eingerichtet, damit die Betreuten nicht ohne Geld dastehen. „Beim ersten Lockdown waren ja auch die Banken geschlossen und die Betreuten konnten ihre Schecks nicht einlösen. Daraus haben wir gelernt.“

Aktuell gibt es mehr Schreibtischarbeit als früher. Homeoffice war nicht möglich, da hierfür die nötige Technik nicht vorhanden war. „Ich lasse mich von Woche zu Woche überraschen.“ Die meisten Vereine haben ihre Veranstaltungen verschoben. Im Betreuungsverein war dies im letzten und dieses Jahr jeweils ein Termin. Der Rest konnte stattfinden. Natürlich Corona-konform. Bereits im Vorfeld muss dafür vieles berücksichtigt werden.

So steht nun auch das nächste Informationsangebot für alle ehrenamtlichen Betreuer, Bevollmächtigten und an der Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung interessierten Bürger an. Individuelle Fragen zum Betreuungsrecht können in der Sprechstunde am 6. Mai von 16.30 bis 18 Uhr gestellt werden. Treffpunkt ist die Geschäftsstelle des Vereins Am Mühlgraben 3 in Oschatz. Diese Treffen dienen gleichzeitig dem Erfahrungsaustausch bei der Führung von ehrenamtlichen Betreuungen und bei der Umsetzung von Vorsorgevollmachten. Eine Anmeldung bis zum 5. Mai ist unter der Telefonnummer 03435/9359745 oder per Mail an zschau@betreuungsverein-oschatz-ev.de erforderlich. Zudem besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und es wird eine Kontaktnachverfolgung erhoben.

Verein Interkultur Delitzsch

Ähnlich aktiv ist Interkultur Delitzsch. Ein Schwerpunkt des Vereins ist es, Flüchtlinge bei der Integration zu unterstützen. „Zur Zeit findet dies auch in unserem Büro in der Schloßstraße 4 statt. Dieses können wir gemeinsam mit dem Jugendmigrationsdienst der Diakonie nutzen“, berichtet Sven Meyerhofer, Koordinator des Demokratienetzwerkes Delitzsch. „Beratung findet unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt. Nur Einzelberatungen oder aus einem Hausstand, mit Mund-Nasen-Maske, Abstand halten. Wir haben einen Anstieg an Beratungsbedarf zu verzeichnen.“ Ein Beispiel sei, wenn Migranten ihren Handyvertrag kündigen oder ändern wollen. „Dies würde normal im Geschäft ablaufen, aber diese haben geschlossen.“ Des Weiteren beschränken Ämter den Kontakt nur auf das Nötigste, so dass Migranten mit ihren Fragen verstärkt zum Interkultur-Verein kommen.

Nur unwesentlich haben sich die Aufgaben des Vereins durch Corona verändert. Jedoch wird zur Zeit Nachhilfe für DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) der Grundschule organisiert. Diese Schülerinnen und Schüler „blieben beim Homeschooling was Deutsch anbelangt auf der Strecke, da deren Eltern meist über zu geringe Deutsch-Kenntnisse verfügen und der Unterricht für Erwachsene, wie an der Volkshochschule, während Corona weitestgehend nicht stattfindet. Dazu suchen wir Lernpaten, einige haben sich bei uns schon gemeldet, um uns zu unterstützen.“

Was den Vereinsmitgliedern immer viel Freude bereitete, war Veranstaltungen zu organisieren. Dies fällt weitestgehend weg. „Auch heute wurde ich angefragt, ob wir zur Interkulturellen Woche Ende September wieder etwas in Delitzsch machen. Diese findet deutschlandweit jedes Jahr statt. Auch da konnte ich nichts Verbindliches dazu sagen. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation in den nächsten Monaten entwickelt“, bedauert Sven Meyerhofer und betont, dass es auch im Verein Interkultur Delitzsch deutlich ruhiger geworden ist. So fallen zum Beispiel die Präsenzveranstaltungen weg, wie gemeinsames Kochen oder Lesungen. „Viele unserer ehrenamtlichen Helfer kamen direkt zu diesen Veranstaltungen, um zu unterstützen. Auch Treffen mit Vereinsmitgliedern sind nur online möglich, was allgemein bedauert wird.“

Sportschwimmverein Die Haie Eilenburg

Während bei besagten Vereinen die Aktivitäten weitergehen – obgleich in einer anderen Form –, ist es beim Sportschwimmverein Die Haie in Eilenburg vollkommen anders. Denn hier geht nichts mehr. Der Verein zählt 400 Mitglieder. Darunter unter anderem 120 Reha-Sportler über 60 Jahre und circa 240 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18 Jahren. „Ein Schwimmverein ohne Wasser kann nicht aktiv sein“, sagt Kathrin Niedermanner, Schatzmeisterin des Vereins, die aber ganz stark davon ausgeht, dass der Verein einen echten Boom erleben wird, sobald die Schwimmhalle wieder öffnet. „Durch die Maßnahmen sind auch viele AGs weggefallen. Viele Schüler, die angefangen haben Schwimmen zu lernen, konnten es nicht beenden, sodass sicher auch bei uns, auch wenn wir keinen normalen Schwimmunterricht geben, diesbezüglich Anfragen kommen werden.“ Zudem befürchtet sie aber auch, dass es in den Ferien vermehrt zu Unfällen im Wasser kommen wird, da viele Kinder eben das Schwimmen nicht gelernt haben.

Das war nur vor Corona möglich: Kathrin Niedermanner vom Eilenburger Sportschwimmverein Die Haie mit ihren Schwimm-Schützlingen. Quelle: Wolfgang Sens

„Sobald die Schwimmhallen wieder öffnen, nehmen wir unser bereits im vergangenen Jahr entworfenes Gesundheitskonzept zur Hand und werden mit nicht mehr als zehn Personen den Betrieb wieder aufnehmen.“ Natürlich gab es in der Zeit auch Abmeldungen aus dem Verein. Das kann Kathrin Niedermanner sehr gut verstehen. So werden die Beiträge gestundet. Schließlich gäbe es während Corona schon genug Baustellen. „Wir wollen keine davon sein.“

Auch für die Älteren seien die geschlossenen Schwimmhallen ein Problem. Kathrin Niedermanner: „Viele Senioren bevorzugen den Reha-Sport im Wasser, weil sie eben nicht mehr bis runter auf die Matte kommen. Das Wasser gefällt jedem. Ohne Sport rosten sie ein. Das sollte eigentlich vermieden werden. Das Wasser fehlt auch mir sehr. Ich sage den Leuten immer, dass sie durchhalten sollen, und hoffe, dass das Martyrium bald ein Ende hat.“

Pflegeelternverein Nordsachsen

Sehnsucht nach Austausch haben auch die Mitglieder im Pflegeelternverein Nordsachsen. „Pflegeeltern haben es selten mit einfachen Kindern zu tun. Diese kritische Familienkonstellation ist in Corona-Zeiten noch mehr verschärft. Da wir uns nicht treffen können, haben wir einen Online-Stammtisch, wo sich Pflegeeltern auch mal auskotzen können“, sagt die Vereinsvorsitzende Yvonne Tauchnitz. Das ist der Hauptpunkt, den der Verein anbieten kann. Und er übernimmt die Vermittlerrolle. „Wir wissen, dass die Mitarbeiter beim Jugendamt und die Sachbearbeiter selbst am Limit sind. Doch viele Pflegeeltern fühlen sich missverstanden und nicht gesehen. Das ist jedoch nicht so. Ich kann beide Seiten total verstehen. Wir versuchen Lösungsansätze zu finden und zwischen den Parteien zu vermitteln.“

Yvonne Tauchnitz betont noch einmal, dass viele der Pflegekinder traumatisiert sind, da sie Schlimmes erlebt haben oder sogar vor der Geburt schädlichen Substanzen ausgesetzt waren. Umso wichtiger sei es, ihnen einen strukturierten Tagesablauf zu ermöglichen. Kita, Schule, Hort, Vereine gehören da dazu, um die Pflegeeltern zu entlasten. „Natürlich geht es den normalen Eltern auch so. Doch bei Pflegekindern ist alles etwas komplizierter. Sie ticken auch schnell mal aus, weil sie selbst nicht klarkommen. Gerade jetzt, wenn das Gewohnte ausgehebelt wurde. Pflegekinder müssen systemrelevant werden. Wichtig sind auch unsere Stammtische, wenn Gesprächsbedarf besteht. 2021 gab es bereits zwei und ich denke, der dritte steht bald bevor. Auch Nachbarschaftshilfen, also von Pflegeeltern, die in der Nähe wohnen, sind wichtig. Es kann nur immer wieder gesagt werden: Haltet durch!“

Von Kristin Engel