Vier Einsätze für Eilenburgs Feuerwehr innerhalb weniger Stunden

Eilenburg

Zu vier Einsätzen musste am Montag die Eilenburger Feuerwehr ausrücken – die wegen einer dann doch nicht notwendigen Türöffnung und Brandsicherheitswache konnten schnell wieder beendet werden. Gleich zweimal ertönte aber auch die Sirene in der Muldestadt. Weit fahren mussten die Einsatzkräfte nicht.

Handy-Akku explodiert

Am Morgen hatte gegen 9 Uhr in einem Unternehmen am Bahnhof ein explodiertes Handy-Akku die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehrleute mussten nicht eingreifen und lediglich die Anlage zurückstellen.

Zug-Bremse blockiert

Am Nachmittag wurden die Retter zu ihrem 48. Einsatz in diesem Jahr zum nahen Bahnhof alarmiert. Dort sollte ein Rad eines Güterzuges brennen. Eingreifen mussten sie auch diesmal nicht. Eine festgefahrene Bremse war der Grund für die Rauchentwicklung. Der Lokführer konnte die Blockade selbst lösen. Alarmiert worden war in diesem Fall auch die Feuerwehr aus Krostitz, weil eines der Eilenburger Einsatzfahrzeuge in der Werkstatt ist. Diese konnte die Anfahrt aber wieder abbrechen.

Von LVZ