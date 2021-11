Vier Sechs-Familien-Häuser wachsen in Eilenburg Ost

Eilenburg

Wenn alles glatt läuft, dann können 24 Familien Weihnachten 2023 schon in ihrem neuen Zuhause in Eilenburg Ost feiern. Insgesamt vier Sechs-Familien-Häuser sollen auf dem Grundstück zwischen Puschkinstraße und Wirtschaftsweg, das an die Bummi-Kneipp-Kindertagesstätte und das Martin-Rinckart-Gymnasium angrenzt, bis dahin bezugsfertig sein.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Regionaler Investor baut Mietwohnungen

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Bummi-Kneipp-Kindergarten. Quelle: Ilka Fischer

Seit Juli besteht für das 5000 Quadratmeter große Grundstück in bester Lage Baurecht. Die Jens Becker Bau GmbH aus Krostitz, die es erwarb und die Häuser für einen regionalen Investor errichtet, hat bereits einen Schornstein und ein ehemaliges Heizhaus abgerissen. Zudem wurden auf dem seit Jahren nicht mehr gepflegten Grundstück Fundamentreste entfernt. Inzwischen lässt sich bereits erkennen, wo die neuen Häuser in die Höhe wachsen.

Teilweise wird es barrierefrei

Das Eilenburger Hochhaus und das Rinckart-Gymnasium befinden sich ebenfalls in Blickweite. Quelle: Ilka Fischer

Die Häuser selbst bekommen im Erdgeschoss jeweils zwei komplett barrierefreie 88 Quadratmeter große Drei-Raum-Wohnungen, zu denen auch ein acht Quadratmeter großer Balkon gehört. Die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss sind vom Zuschnitt her identisch. Die oberen Maisonettwohnungen bekommen aber zusätzlich einen Zugang ins Dachgeschoss, so dass hier insgesamt 114 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Geplant sind für die 24 Wohnungen insgesamt 32 Auto-Stellplätze. Der Strom für Warmwasser, Heiztechnik und Co. wird übrigens über eine Photovoltaikanlage geliefert. „Wir bauen dafür auf jedes Niedrigenergiehaus eine Anlage mit 25 kWp, zudem bekommt jedes Haus eine 13 kWh-Batterie“, so Jens Becker. Damit, so der Erfahrung von fünf baugleichen Häusern, die es in Krostitz bereits gibt, muss zumindest zwischen März und Oktober kaum noch Strom aus dem Netz bezogen werden.

Gebaut wird auch andernorts

Jens Becker. Quelle: Ilka Fischer

Das Krostitzer Unternehmen, das auch schon kleine Mehrfamilienhäuser in Zschortau, Brodau, Selben und Krostitz errichtet hat oder gerade baut, plant solche Häuser übrigens auch in Naundorf. Hier kann das Krostitzer Unternehmen aber erst loslegen, wenn das Landgericht Leipzig entschieden hat, ob der im Sommer erfolgte Zuschlag bei der Versteigerung der seit Jahren leerstehenden Wohnblöcke rechtens war.

Für die sechs Häuser in Eilenburg wird die Zufahrt übrigens über den Wirtschaftsweg erfolgen. Dazu muss der heute drei Meter breite Weg ausgebaut werden. Am Ende erhält er einen Wendeplatz.

Von Ilka Fischer