Vier Verletzte nach Unfall in Torgau

Torgau

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Schildauer Straße in Torgau ereignet. Nach Polizeiangaben war der Fahrer (88) eines Pkw Skoda auf der Schildauer Straße in Richtung Staatsstraße 24 unterwegs und wollte nach links auf die Dahlener Straße abbiegen. In der weiteren Folge übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw Volkswagen, am Steuer ein 53-Jähriger, der auf der Dahlener Straße in Richtung Dahlen fuhr, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 88-Jährige, seine Beifahrerin (84) sowie der Fahrer des Pkw VW und der Beifahrer (16) wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 20 000 Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Von lvz