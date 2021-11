Eilenburg

Der 1919 ins Leben gerufene Volkstrauertag hat seine mahnende Aktualität nicht verloren. Dieser Gedanke zog sich wie ein roter Faden durch die Gedenkrede, die Ernst Gottlebe anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag auf dem Eilenburger Ehrenfriedhof hielt.

40 Eilenburger legen Kränze und Gebinde nieder

Zuvor hatten rund 40 Eilenburger, darunter Oberbürgermeister Ralf Scheler, etliche Stadträte und Angehörige der Bundeswehr am Mahnmal für die Opfer des I. und II. Weltkrieges bei Klängen eines musikalischen Quartetts aus Schenkenberg Kränze und Gebinde niedergelegt.

Ernst Gottlebe hält Gedenkrede

Ernst Gottlebe hält am Mahnmal auf dem Ehrenfriedhof die Gedenkrede. Quelle: Ilka Fischer

Ernst Gottlebe, der als Kind den Beschuss im April 1945 in Eilenburg mit erlebt hat, sprach in seiner kurzen und einfühlsamen Rede an, dass wir in Deutschland seit 76 Jahren in Frieden leben dürfen. Umso erschreckender sei, dass allein die Zahl der Kriege im vergangenen Jahr von 15 auf 21 zugenommen habe. „Die Toten der Kriege mahnen eindringlich.“ Er erwähnte dabei nicht nur die über 200 Gräber auf drei Eilenburger Friedhöfen, sondern verwies auch darauf, dass vor Kurzem bekannt wurde, dass sich auf dem Bergfriedhof Massengräber mit Opfern des Beschusses vom April 1945 befinden sollen. Er schloss mit den Worten: „Menschen die man vergisst, sterben ein zweites Mal.“

