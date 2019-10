Von Barock bis Romantik zur Stunde der Musik

Eilenburg

Die Cellisten Jürnjakob Timm, Andreas Timm und der Pianist Rolf Dieter Arens sind die Akteure der nächsten Stunde der Musik am Freitag in der Aula des Eilenburger Rinckart-Hauses am Dr.-Külz-Ring. „Von Barock bis Romantik“ ist der Abend überschrieben, an dem unter anderem Werke von Vivaldi, Haydn, Beethoven und Fauré erklingen. Die drei Künstler sind dem Publikum in der Muldestadt bereits gut bekannt, sie treten nicht zum ersten Mal in der Konzertreihe auf.

Mit fünf Jahren erhielt Rolf-Dieter Arens seinen ersten Klavierunterricht, studierte dann an der Hochschule für Musik Leipzig. Von 1970 bis 1986 lehrte er das Fach Klavier an den Musikhochschulen in Leipzig und Weimar, von 1986 bis zu seiner Emeritierung 2011 war er ordentlicher Professor für Klavier an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Von 1986 bis 1991 wirkte er als Solist beim Berliner Sinfonieorchester. 1995 gründete er die Kammermusikvereinigung Weimarer Solisten. Seit 2011 ist Arens Präsident der Kulturstiftung Leipzig. Jürnjakob Timm war bis zu seiner Pensionierung 1. Solocellist des Gewandhausorchesters und Mitglied des Gewandhaus-Quartetts. 1988 war Jürnjakob Timm zum Honorarprofessor an die Musikhochschule Leipzig ernannt worden. Seit 1986 unterrichtet er neben seiner regelmäßigen Konzerttätigkeit auch als Gastdozent in Japan.wurde später zum Honorarprofessor an der Musikhochschule in der Pleißestadt berufen. Sohn Andreas Timm studierte in Leipzig, Lübeck und Saarbrücken. Seit 2002 ist er stellvertre. Solocellist des Konzerthausorchesters Berlin.

Los geht es um 19.30 Uhr. Karten zu 12, ermäßigt 4 Euro, gibt es an der Abendkasse.

