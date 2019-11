Von Leipzig nach Eilenburg: Warum Michael Lange seine Zukunft hier sieht

Eilenburg

Michael Lange schmunzelt. „Eilenburg – das Beste an Leipzig“ – ja, von diesem Slogan hat er gehört. „Ganz schön kess, aber cool“, sagt er. Mit dieser Kampagne wirbt die Stadt um junge Familien in Leipzig, will sie aufs Land locken. Zuzug lautet das Stichwort. Michael Lange ist so ein Zuzügler.

„Kaum noch Platz zum Atmen“

Der 40-Jährige ist Allianz-Vertreter und wird am 1. Dezember sein Büro in der Puschkinstraße im Gebäude Hotel Il-Burg eröffnen. Er übernimmt einen Teil des Kundenstammes von Steffi Bartmuß, die aufhört. Für sein neues privates und berufliches Leben hat er sich bewusst für die ländliche Region entschieden.

„Es war der ständige Lärmpegel der Großstadt, die Sirenen, die Straßenbahnen, der Verkehr, die Unmengen an Menschen, die uns gefühlt kaum noch Platz zum Atmen gaben.“ Da kam sein Bruder ins Spiel, der in Sprotta 2016 ein Haus kaufte. „Er fragte, ob wir nicht zu ihm ziehen wollen. Lange haben wir überlegt, letztendlich haben Sprotta und Eilenburg gewonnen.“

Auf dem Land angekommen

Der Familie gefällt das Leben auf dem Land. „Gefühlt gibt es hier einen viel stärkeren Zusammenhalt, man achtet aufeinander. Das sind Sachen, die sucht man fast vergeblich in Leipzig.“ Lange engagiert sich im Sprottaer Heimatverein und in der Kulturgruppe Neuanfang 03.

Jetzt will er mit seiner Agentur beruflich Fuß fassen. Mit Sarah Zobris habe er eine kompetente Mitarbeiterin. Läuft alles gut, will er 2020 auch einen Lehrling ausbilden.

Von Nico Fliegner