Von Nordsachsen nach Nordafrika: Bad Dübener Bundespolizisten als Ausbilder in Tunesien

Bad Düben

Ralf Littmann (54) und Hans Husung (60) sind Polizeihauptmeister und verrichten ihren Dienst als Bearbeiter für Kraftverkehr- und Verkehrswesen bei der Bundespolizeiabteilung in Bad Düben. Für drei Wochen ging es nun allerdings in die nordafrikanische Wüste: Im Rahmen eines bilateralen Grenzpolizeiprojektes haben sie im November Angehörige der Nationalgarde in Tunesien weitergebildet. Einsatzort war die Oasenstadt Douz etwa 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Tunis.

Fahrzeuge kommen aus Deutschland

Für Ralf Littmann und Hans Husung ist Tunesien schon lange kein unbekanntes Land mehr. Bereits mehrfach waren die beiden Bundespolizisten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der örtlichen Grenzschützer im Land. Entsprechend ihrer Spezialisierung liegt ihre Aufgabe in den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik und Fahrsicherheitsfortbildung – Einweisung in die Fahrzeuge, Fortbildung von Fahrsicherheitstrainern, Ausbildung von Multiplikatoren und anderes. Die dafür notwendigen Fahrzeuge wie Pickups, Quads und Unimogs werden im Rahmen des Grenzprojektes von Deutschland nach Tunesien geliefert.

Ruhige Momente in einer Oase: Rüdiger Schmiedekind von der Bundespolizeiabteilung Duderstadt, Polizeihauptmeister Hans Husung aus Bad Düben, Ibrahim Ben Mohammad von der tunesischen Nationalgarde, Polizeihauptmeister Ralf Littmann aus Bad Düben sowie Dolmetscherin Sinda Chamakh (von links). Quelle: privat

Um deren nachhaltige Nutzung zu gewährleisten, wird den tunesischen Grenzschützern beispielsweise auch der Umgang mit den Spezialfahrzeugen vermittelt. „Praxisbezogene Übungen sind ein Schwerpunkt der Fortbildung. Bestehende Sprachbarrieren werden mithilfe von Dolmetschern durchbrochen“, erzählt Ralf Littmann. Dennoch war der Einsatz in Nordafrika mitunter nicht ganz einfach. So müssen die meisten der Lehrgangsteilnehmer erst einmal mit der teilweise unbekannten europäischen Fahrzeugtechnik vertraut gemacht werden.

Ebenso wichtig ist die Einweisung in Pflege und Wartung. „Das alles sind Themen gewesen, die wir mit unseren Kollegen aus Tunesien Schritt für Schritt behandelt haben. Nach dem zwingend erforderlichen theoretischen Wissen, kam für alle ein umfangreiches praktisches Fahrtraining dazu. Und das fand nicht nur auf befestigten Straßen, sondern auch im Gelände und in der Wüste statt“, berichtet Hans Husung.

„Viele fahren nachts ohne Licht“

Dazu kommt die Straßenverkehrssituation in Tunesien. „Dort unterwegs zu sein, kann schon ein ziemliches Abenteuer sein. Da kommen dir plötzlich Fahrzeuge auf deiner Seite entgegen, viele fahren auch nachts ohne Licht und die Fahrzeuge sind gefühlt nicht mehr auf dem aktuellen verkehrssicherheitstechnischen Stand“, so Littmann.

Ralf Littmann mit Kamelen: An den freien Wochenenden ging es auf Erkundungstour in die Wüste. Quelle: privat

Neben der Ausbildung und Schulung der tunesischen Polizeikollegen blieb aber auch etwas Zeit, Land und Leute kennenzulernen. Viele Erlebnisse haben Ralf Littmann und Hans Husung mit nach Nordsachsen genommen. „Die Gastfreundschaft wird in Tunesien großgeschrieben. Dort wirst du immer auf einen Tee oder Kaffee eingeladen, auch wenn du den Menschen dort vollkommen fremd bist“, berichtet Ralf Littmann. Ausflüge an den arbeitsfreien Wochenenden führten die Bad Dübener mitunter weit ins Landesinnere. Sie schauten sich Salzseen, das Gebirge und die dortigen Berberhöhlen an. „Wir wurden überall sehr freundlich empfangen. Die Verständigung gelang meist auf Französisch, Englisch oder einfach mit Händen und Füßen. Das alles war schon sehr beeindruckend, trotz der Armut, die dort teilweise herrscht. Doch die Menschen hadern nicht mit ihrer Situation und machen das Beste daraus.“

Gastfreundschaft wird großgeschrieben: Ein Tunesier lud die Deutschen und deren tunesischen Kollegen zum Tee ein. Quelle: privat

Tunesier waren auch schon in Nordsachsen

Zur Intensivierung der Zusammenarbeit wurde im Jahr 2015 zwischen dem deutschen und dem tunesischen Innenministerium ein bilaterales Projekt zwischen der Bundespolizei und den Grenzschützern in Tunesien vereinbart. Zu Beginn wurden auch Angehörige der tunesischen Nationalgarde nach Bad Düben eingeladen. Hier wurde den Gästen der Aufbau einer Bundespolizeiabteilung gezeigt – ähnliche Strukturen sollen im Laufe des Projektes auch in Tunesien umgesetzt werden. Im Anschluss verschafften sich die deutschen Bundespolizisten einen Eindruck der Lage vor Ort, um dann im Dezember 2015 mit der Ausbildung von Angehörigen der tunesischen Nationalgarde zu beginnen.

Insgesamt besteht das Projekt zwischen Tunesien und Deutschland aus vier Teilbereichen. Sie befassen sich mit dem Grenzmanagement, der Aus- und Fortbildung, der Aufgabenwahrnehmung an Grenzübergängen sowie mit der Seesicherheit. Die Direktion Bundesbereitschaftspolizei mit Sitz im hessischen Fuldatal wurde dabei mit dem Teilprojekt Grenzmanagement beauftragt. Hinter dem Begriff verbirgt sich der Ausbau effektiver Polizeistrukturen in einer regionalen Grenzbehörde, die künftig als Modell für weitere Regionen dienen soll.

Hans Husung und Ralf Littmann unterrichten ihre tunesischen Kollegen im Umgang mit den Fahrzeugen aus Deutschland. Quelle: privat

Als Modellregion für dieses Teilprojekt wurde der Distrikt Jendouba im Nordwesten Tunesiens ausgewählt. Die für die Ausbildung genutzte Kommandoschule befindet sich in Oued Zarga. Im besonderen Fokus des Grenzpolizeiprojektes stehen Ausstattungshilfe und Fortbildung der für die Grenzsicherung verantwortlichen Nationalgarde.

Ein Hauptziel besteht in der Ausbildung von sogenannten Multiplikatoren in möglichst allen Bereichen, so dass perspektivisch nur noch diese begleitet werden müssen. Langfristig soll durch das Projekt ein Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit Tunesiens geleistet werden.

Auch der Projektkoordinator kommt aus Bad Düben

Insgesamt waren seit 2015 sieben Bad Dübener Kollegen als Kurzzeitexperten regelmäßig in die Schulungen eingebunden. Weiterhin befindet sich seit Januar 2019 Andreas Rabe, Erster Polizeihauptkommissar und Hundertschaftsführer in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben, als Projektkoordinator und stellvertretender Leiter des Projektbüros in Tunesien. Er koordiniert von der Hauptstadt Tunis aus die laufenden Maßnahmen vor Ort und wird seinen Einsatz nach drei Jahren im Januar 2022 beenden. Auch für Andreas Rabe war und ist dies kein Neuland, hat er doch bereits von 2015 bis 2017 diese Funktion mit Leben erfüllt.

Von Steffen Brost