Die Saturn V ist sicher in Eilenburg gelandet. Zugegeben – es ist nicht die echte. Die wär etwa 111 Meter lang und würde nicht in die Eilenburger Sternwarte passen. Dennoch können sich Besucher Raketen wie diese jetzt in den Räumen auf dem Mansberg anschauen. Rolf Stabrot aus Halberstadt macht es möglich.