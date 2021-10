Von der Garage zum Millionen-Unternehmen – Leipziger Firma Senec wächst massiv

Leipzig

Große Ideen werden nicht automatisch in piekfeinen Werkhallen oder Büros geboren. Die Apple-Gründer Steve Jobs und Steve Wozniak starteten ganz klein in einer Garage in Los Altos. Die Microsoft-Größen Bill Gates und Paul Allen programmierten ebenfalls einst in einer Garage, ebenso starteten die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin in einem derartigen Unterstand. Auch William Harley und Arthus Davidson bauten zwischen 1901 und 1903 ein Motorrad in einer Garage.

Energiewende sorgt für rasantes Wachstum

Solche Erfolgsgeschichten sind nicht auf die USA begrenzt. Der gebürtige Eilenburger Mathias Hammer ist ein Beispiel dafür. Der Schulabbrecher und gelernte Kfz-Mechaniker baute seinen ersten Stromspeicher aus Autobatterien in der eigenen Garage zusammen. Daraus entstanden ist eines der wohl spannendsten Leipziger Unternehmen, die Senec GmbH. Hammer selbst ist 2019, nach zehnjähriger Aufbauarbeit, ausgestiegen. „Er hat unser Unternehmen zu dem gemacht, was es ist“, sagt der heutige Finanzgeschäftsführer Thomas Augat und lobt: Hammer habe „Pionierarbeit für die Branche“ geleistet.

Dabei hat Senec gerade in den vergangenen Jahren, der Energiewende sei Dank, ein rasantes Wachstum hingelegt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurde ein Umsatz von gut 100 Millionen Euro erwirtschaftet, berichtet Geschäftsführerin Aurélie Alemany. Zwischen 2018 und heute seien die Erlöse um 800 Prozent nach oben geschnellt. Ihr Kollege Augat erwartet für das Gesamtjahr Erlöse in Höhe von 250 Millionen Euro, also ein Plus von 110 Millionen Euro gegenüber 2020. „Wir sind massiv gewachsen und wollen das weiter tun.“

Deutschland sei ein „Riesenmarkt“, Italien sei ebenso interessant wie Australien. Positiv wirkt sich der Expansionskurs auch auf die Beschäftigtenzahl aus. „Wir stellen derzeit monatlich rund 20 Mitarbeiter ein“, sagt Augat. ­Senec hat momentan 400 Beschäftigte. Vor zwei Jahren waren es erst 150. Und: „Wir schreiben schwarze ­Zahlen.“

Zielsetzung: Emissionen nachhaltig reduzieren

Kernprodukt des Unternehmens ist ein Lithium-Ionen-Batteriespeicher für die häusliche Solaranlage. Der Speicher wurde bislang 65 000 Mal installiert und ist sowohl als Lösung für die Nachrüstung von Fotovoltaikanlagen als auch für Neuanlagen erhältlich Doch damit endet das Angebot nicht. Wenn der Speicher voll ist, wird die überschüssige Energie in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Das Unternehmen dokumentiert das für die Kunden in einer Art Konto und nutzt dafür ein Prinzip aus der digitalen Welt: die Cloud.

Die Produktion der Heimspeicher erfolgt zusammen mit Partner-Unternehmen in Europa. „Wir arbeiten an der Zukunft. Unser Ziel ist, die Emissionen nachhaltig zu reduzieren“, sagt die Bretonin Alemany, „wir maximieren die Nutzung von Solarstrom.“ Die Mission sei, die Welt CO-freier zu machen. Je mehr Speicher in den Privathaushalten vorhanden seien, desto weniger Netzausbau sei nötig, ergänzt Augat. „Der Heimspeicher ist das zentrale Element.“

Energieriese sichert Finanzierung des Wachstumskurses

Bei der Gründung hieß die Firma Deutsche Energieversorgung GmbH, Senec war der Name des vom Unternehmen entwickelten Speichers. Später erfolgte die Umbenennung. Seit dem 31. Januar 2017 hat der Betrieb nur noch einen Anteilseigner: Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) übernahm sämtliche Anteile. Die neue Tochter, so wurde damals versprochen, werde als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in Leipzig fortgeführt. Mit Blick auf den Eigentümer bemerkt Augat: „Auch dank ihm ist die Finanzierung unseres Wachstumskurses gesichert.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Karlsruher Konzern, einer der Riesen auf dem deutschen Energiemarkt mit einem Umsatz von 19,7 Milliarden Milliarden Euro im vorigen Jahr und 23 000 Beschäftigten, wollte damit sein Portfolio für Privatkunden im Bereich der dezentralen Energielösungen ausbauen. Die Strategie der Süddeutschen sieht vor, die erneuerbaren Energien zu einer der tragenden Säulen des Geschäfts auszubauen. Dezentrale Anlagen für Haushalte gelten hier als wichtiger Baustein.

EnBW ist seit fünf Jahren auch Mehrheitsaktionär des Leipziger Gaskonzerns VNG (1300 Mitar­beiter). Der ist, gemessen am Umsatz von 9,8 Milliarden Euro, das größte ostdeutsche Unternehmen. EnBW hatte sich auch um den Einstieg bei den Stadtwerken Leipzig beworben. Die Teilprivatisierung war aber im Januar 2008 per Bürgerentscheid gestoppt worden.

Von Ulrich Milde