Vor Entscheid zur Eilenburger Wäscherei: Offener Brief von 16 Stadträten

Eilenburg

Der Kampf um die Stimmen beim ersten Bürgerentscheid in Eilenburg am 5. Dezember nimmt Fahrt auf.

Flyer und offener Brief

Nachdem die Wäschereibesitzerin bereits Mitte November einen Flyer an die Eilenburger Haushalte verteilen ließ, um für ein Ja zu werben, haben nun 16 von 20 Stadträten einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie ihr Nein entgegensetzen. Er soll ebenfalls an alle Haushalte gehen.

Offener Brief der Stadträte Quelle: privat

Auf dem Flyer von Cornelia Wagner sticht der Schriftzug „Wiese oder Wäscherei“ ins Auge. Sie formuliert dort zudem drei Ziele: Erhalt der Dienstleistung, Erhalt der Arbeitsplätze sowie die Anerkennung der jahrzehntelangen Arbeit. Um das zu erreichen, möchte sie das Grundstück Nordring 14 erwerben.

Letzteres möchte die Mehrheit der Stadträte, die sich zum Teil seit über einem Jahrzehnt und sehr engagiert um eine Lösung für die Wäscherei bemüht haben, nicht.

Warum sie persönlich mit Nein beim Bürgerentscheid stimmen, bei dem die konkrete Frage lautet, ob das Grundstück an Frau Wagner verkauft werden soll, begründen sie mit zehn Argumenten.

Wiese oder Wäscherei? – So einfach ist es nicht

Als Fazit geht daraus hervor, dass die auf dem Wagner-Flyer aufgeworfene Frage Wäscherei oder Wiese sich gar nicht mehr stellen müsste. Denn Frau Wagner hätte lediglich zu einer von der Stadt im September unterbreiteten Offerte Ja sagen müssen. Das mit allen Fraktionen abgestimmte Angebot sah einen unbefristeten Mietvertrag bei gleichbleibenden Konditionen zum bisherigen Mietpreis von 1,65 Euro je Quadratmeter vor. Cornelia Wagner lehnte ab und hat seitdem in diesem Gremium keinen Fürsprecher mehr gefunden.

An der Textilpflege am Nordring hängen jetzt schwarze Fahnen. Quelle: Ilka Fischer

Dennoch haben vier Stadträte auf die Unterzeichnung des Briefes verzichtet. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Eilenburger, die erst seit 2019 im Kommunalparlament sitzen und so die schon früheren stundenlangen und zum Teil quälenden Debatten nicht mitgemacht haben.

Neben den drei AfD-Stadträten, für die Ferdinand Wiedeburg schon im Stadtausschuss erklärt hatte, dass die AfD in der Causa Wagner nicht immer einheitlich abgestimmt habe und deshalb nicht unterzeichnet, handelt es sich um SPD-Stadtrat Mathias Teuber.

Eilenburger sollen sich selbst ein Bild machen

Der schluckte zwar kurz, als sich herausstellte, dass er damit neben den AfD-Leuten der einzige Nicht-Unterzeichner sei. Er erklärte aber gegenüber der LVZ. „Man kann zu Frau Wagner stehen wie man will. Ich habe aber nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich kein Problem damit habe, ihr das Grundstück zum Verkehrswert zu verkaufen.“

Doch auch er stimmt mit den anderen Eilenburger Stadträten zumindest darin überein: Die Eilenburger sollten sich nun ihr eigenes Bild machen – und am 5. Dezember wählen gehen.

Von Ilka Fischer