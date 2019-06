Paschwitz

Bei einem Unfall auf der B 87 bei Paschwitz (Gemeinde Doberschütz) wurden am Sonnabend gegen 6 Uhr zwei Autofahrer schwer verletzt. Ein 41 Jahre alter Kia-Fahrer kam aus Richtung Sprotta und wollte die B 87 in Richtung Paschwitz überqueren, berichtete die Polizei. Dabei habe er offenbar die Vorfahrt eines VW Passat nicht beachtet. Der 32 Jahre alte VW-Fahrer war in Richtung Doberschütz unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer mussten stationär in nahegelegenen Krankenhäusern aufgenommen werden. Außerdem entstand an beiden Autos Totalschaden (Gesamtschaden: etwa 16000 Euro). Auch ein Vorfahrtsschild wurde samt Pfosten aus dem Erdreich gerissen. Laut Polizei stand der Kia-Fahrer unter Alkoholeinfluss (2,46 Promille).

Von lvz