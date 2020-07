Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße 87

Paschwitz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 87 in Höhe des Doberschützer Ortsteils Paschwitz wurden am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt. Wie die Polizei berichtete, war kurz vor 7 Uhr ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Sprottaer Landstraße aus Richtung Paschwitz kommend in Richtung B 87 unterwegs. An der Kreuzung wollte er die Straße geradeaus in Richtung Sprotta überqueren.

Zusammenstoß auf Kreuzung

Dabei habe er jedoch die Vorfahrt einer 51-jährigen Ford-Fahrerin missachtet, die auf der B 87 in Richtung Eilenburg fuhr, so die Polizei weiter. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Ford nach rechts auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Die 51-Jährige wurde schwer und der 33-Jährige leicht verletzt. Der Verkehr wurde bis gegen 9.45 Uhr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15 000 Euro beziffert. Der 33-Jährige hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

