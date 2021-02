Vorfahrt nicht beachtet: Ein Verletzter bei Unfall nahe Langenreichenbach

Langenreichenbach

Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Langenreichenbach und Staupitz wurde am Donnerstag ein Autofahrer schwer verletzt. Am Morgen gegen 6.30 Uhr war ein 50 Jahre alter Mercedes-Fahrer in Richtung Staupitz unterwegs, berichtete die Polizei. An der Kreuzung zur Kreisstraße 8995 habe er dann die Vorfahrt eines aus Richtung Schildau kommenden VW Polo nicht beachtet. Es kam zur Kollision. Der VW-Fahrer musste mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 15 000 Euro.

Von LVZ