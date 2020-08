Vorm Pokalfinale in Eilenburg: Was tippen die Einwohner?

Eilenburg

Am Samstag steigt das große Finale um den Sachsenpokal. Der FC Eilenburg tritt gegen den Chemnitzer FC an, Anpfiff ist 14.45 Uhr im Eilenburger Ilburg-Stadion. Was Bürger über das mit Spannung erwartete Spiel sagen und wie sie tippen – die LVZ hat sich umgehört.

Helfried Krause (68) aus Zschepplin. Quelle: Lisa Schliep

Helfried Krause würde gerne live die Daumen drücken, kann aber nicht. Der 68-Jährige ist Trainer des SV Naundorf und steht am Samstag selbst am Spielfeldrand. „Ich werde das Ganze dann im Internet nachlesen“, so der Zscheppliner. Einige seiner Spieler hätten sich indes Karten für das Finale organisiert. „Die fehlen dann zwar auf dem Platz, aber das ist schon in Ordnung. Man möchte ja auch nicht die Euphorie bremsen.“ Die Chancen auf den Pokal für Eilenburg schätzt er gering ein. „Mein Herz hängt natürlich an dem Sieg. Zweifel gegen Chemnitz habe ich trotzdem.“

Geteilte Lager in der Familie

Annett Markert (51) aus Zschepplin. Quelle: Lisa Schliep

In ihrer Familie gibt es geteilte Lager, erzählt Annett Markert. Auch wenn sie bei weitem kein eingefleischter Fußball-Fan ist, sympathisiert sie mit ihrem Heimatverein. „Der Sieg wäre für den FC Eilenburg auf jeden Fall etwas Besonderes.“ Ihr Sohn ist Fan vom kürzlich bezwungenen Regionalliga-Meister Lokomotive Leipzig. „Der guckt das Finale natürlich trotzdem.“ Dass es der Club überhaupt soweit geschafft hat, hätte sie nicht gedacht. Ein Sieg, sagt die Zschepplinerin, sei also absolut nicht ausgeschlossen.

Ringo Arndt (42) aus Eilenburg. Quelle: Lisa Schliep

„Mir ist Fußball eigentlich schnuppe“, sagt Ringo Arndt aus Eilenburg. Eher sei es seine Freundin, die sich für Fußball und den FCE begeistern könne. Die ist aber über den Finaltag hinweg im Urlaub. „Und ich werde das Spiel alleine nicht angucken.“ Trotzdem sei es cool, dass die Stadt so ein wenig im Gespräch ist. „Durch die Aufmerksamkeit von allen Seiten ist mal was los hier.“ Außerdem, so Arndt, würde ein Sieg vielleicht einen großen Club in die Stadt spielen. „Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo die dann stadionmäßig hinsollten“ – es wäre sicher nicht das Schlechteste für den Sport der Region.

Endlich wieder ins Stadion

Ilona Schumann (62) aus Eilenburg. Quelle: Lisa Schliep

„Ich tippe 3:1 für den FC Eilenburg.“ Ilona Schumann ist optimistisch, dass der Verein die letzte Hürde meistert. Ihr Mann sei in der letzten Zeit ganz aufgeregt gewesen. Endlich ging es wieder ins Stadion – er war beim Sieg gegen Chemie Leipzig mit von der Partie. Und jetzt das Finale zur Krönung. „Das ist ein Erfolg für den Sport der Stadt“, so die Eilenburgerin. Auch wenn sie die Euphorie ihres Umfeldes nicht ganz teilen kann. „Ich gucke Fußball ab und zu. Dann aber eher große Spiele. Ich bin da nicht ganz so involviert.“ Die 62-Jährige hofft trotzdem, dass ihr Mann sich am Samstag ein weiteres Mal ehrlich freuen kann.

Gerd Dähne (61) aus Eilenburg. Quelle: Ilka Fischer

Gerd Dähne war jahrelang im Ehrenamt für den FC Eilenburg tätig. Bei diesem Spiel steht der 61-Jährige als Einweiser auf dem Parkplatz. Daher kann er das Spiel nicht direkt live verfolgen. Er weiß aber aus Erfahrung, dass man auch auf dem Parkplatz die Fans hören kann. „Ich hoffe, dass ich ganz viele Jubelschreie nach Toren für den FCE höre“, erklärt der Eilenburger. Liegt er mit seinem Tipp richtig, dann müsste er drei Mal großen Jubel und ein Mal ein großes Aufstöhnen hören. Sein Tipp lautet jedenfalls: 3:1 für Eilenburg.

Von Lisa Schliep und Ilka Fischer