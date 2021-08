Wäscherei-Streit: Eilenburg zieht vor Gericht

Eilenburg

Das Hin und Her um die Wäscherei Wagner in Eilenburg geht weiter. Nachdem das Landratsamt per Bescheid der Stadtverwaltung mitteilte, dass das angestrebte Bürgerbegehren rechtens und damit ein Bürgerentscheid durchzuführen ist, zieht die Kommune nun eine weitere Option und klagt dagegen. Wie es nun weitergeht – hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Warum klagt die Stadt Eilenburg gegen den Bescheid des Landratsamtes?

Von diesem Recht kann sie durchaus Gebrauch machen, müsste es aber auch nicht. Nunmehr hat sich die Rathausspitze dafür entschieden. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) und Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches, gaben auf LVZ-Anfrage an, dass die Stadt „formal Klage erhebt“, um sich zunächst Zeit zu verschaffen, denn würde sie nicht klagen, müsste die Kommune innerhalb von drei Monaten, gerechnet ab Mitte Juli, das Bürgerbegehren durchführen. Die Frist sei aber zu knapp, so Scheler, erst recht, um den Bürgerentscheid am Tag der Bundestagswahl (26. September) durchzuführen. Das hatten mehrere Stadtratsfraktionen zwischenzeitlich gefordert, in erster Linie um Kosten von etwa 12 000 Euro zu sparen und weil die Bürgerbeteiligung am Tag der Bundestagswahl höher gewesen wäre als bei einem gesonderten Termin.

Kann die Rathausspitze eigentlich im Alleingang über den Klageweg entscheiden?

Nein, deshalb sagen Scheler und Leihe, dass man zunächst „formal Klage“ erhebt. Der Stadtrat tagt erst wieder am 6. September. Auf dieser Sitzung wird es einen Tagesordnungspunkt zu dem Thema geben. Der Stadtrat soll dann entscheiden, ob die Klage aufrecht erhalten wird oder nicht. Alternativ, um die Dreimonatsfrist einhalten zu können, hätte aber auch schon längst ein Sonderstadtrat anberaumt werden können. Wegen der Urlaubszeit hat die Stadtverwaltung aber offenbar davon abgesehen.

Was ist, wenn der Stadtrat die Klage aufrecht erhält, die Stadt aber letztlich damit nicht vor Gericht durchkommt?

Dann muss sie den Bürgerentscheid durchführen – und zwar spätestens am 5. Dezember dieses Jahres. Der Bürgerentscheid würde auch stattfinden, wenn sich der Stadtrat mehrheitlich gegen die Klage entscheidet. Dann müsste sie die Stadtverwaltung zurücknehmen. Und dann haben rund 13 000 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in der Hand, wie es mit der Wäscherei weitergeht, indem sie für oder gegen den Verbleib am Nordring stimmen. Mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten muss sich am Bürgerentscheid beteiligen und abstimmen, damit dieser Gültigkeit hat.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was ist, wenn der Stadtrat die Klage aufrecht erhält und das Gericht der Klage folgt?

Dann ist der Bürgerentscheid vom Tisch. Dann gelten wiederum die bisherigen Stadtratsbeschlüsse. Bereits zum 30. Juni 2020 hatte die Wäscherei-Besitzerin Cornelia Wagner die Kündigung für das Mietverhältnis für ihre Textilpflege im Nordring erhalten, ausgezogen war sie aber seither nicht. Die Stadtverwaltung erhob daraufhin eine Räumungsklage. Die Sache liegt ebenfalls bei Gericht. Im September soll verhandelt werden. Es geht darum, ob die Kündigung zu Recht erfolgte oder nicht. Wenn ja, könne erst dann eine Vollstreckung des Beschlusses veranlasst werden.

Gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten in dem Streit?

Ja, durchaus. Nach wie vor bietet die Stadtverwaltung Cornelia Wagner ein Ausweichgrundstück an, um die Wäscherei in Eilenburg weiter betreiben zu können. Möglich wäre sogar, dass sie die Wäscherei so lange am Nordring in einem Mietverhältnis zu neuen Konditionen betreibt, bis sie sich als Unternehmerin zur Ruhe setzt. Eine Nachfolgeregelung schließt die Stadt aus. Auch einen Verkauf des Grundstücks an Cornelia Wagner will die Stadt nicht. Denn würde sie eines Tages die Wäscherei aufgeben, hätte die Kommune kein Zugriffsrecht auf das Anwesen. Und aus dem soll bekanntlich eine Grünfläche werden.

Von Nico Fliegner