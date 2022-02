Rückzug vom Rückzug: Nachdem AfD-Stadtrat Matthias Erler im Dezember überraschend seinen Austritt aus der Fraktion bekannt gegeben hatte, gehört er nun wieder dazu. Darüber informierte OBM Ralf Scheler. Hintergründe für diese Entscheidung sind nicht bekannt. Der 47-Jährige hatte sich für den Sitzungstag entschuldigt, war am Dienstag telefonisch nicht zu erreichen. Der Fraktions-Chef hatte im Dezember über den Austritt informiert und dafür „rein persönliche Gründe“ angegeben. Er wolle als fraktionsloses Mitglied sein Mandat weiter wahrnehmen. Die notwendige Neubesetzung der Ausschüsse, die am Montag erfolgen sollte, entfiel damit.

Zustimmung zu Sonntagsöffnung: Mit der Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in diesem Jahr hat der Stadtrat den Weg für zwei verkaufsoffene Sonntage freigemacht. Laut Sächsischem Ladenöffnungsgesetz können an bis zu vier Sonntagen die Läden zwischen 12 und 18 Uhr öffnen, wenn ein besonderer Anlass zugrunde liegt. Dies ist mit dem Stadtfest am 12. Juni und dem Weihnachtsmarkt am 11. Dezember gegeben.

Wahl neue Friedensrichterin: Eilenburg hat eine neue Friedensrichterin. Weil die im Juni gewählte Tina Herdling das Amt aus persönlichen Gründen niederlegen musste, war eine Neuwahl erforderlich. Dis bisherige Stellvertreterin Christa Meyer Kappe hatte sich daraufhin auf den Posten beworben. Die Mit-Sechzigerin hat ihre Kindheit in der Stadt verbracht, danach lebte sie 40 Jahre in Leipzig und ist als Rentnerin wieder nach Eilenburg gezogen. Beruflich war sie viele Jahre im Bereich der Jugendhilfe tätig. Sie gilt als sehr engagiert. Sprechstunde der Friedensrichterin ist jeden zweiten Montag von 15 bis 16 Uhr im Eilenburger Rathaus. Bürgerinnen und Bürger können sich auch bei Fragen und Hilfe telefonisch an das Bürgerbüro wenden: 03423 6520.