Eilenburg

Der Streit um die Wäscherei Wagner in Eilenburg beschäftigt inzwischen die Rechtsanwälte. Inhaberin Cornelia Wagner, die am 25. Februar von der Stadtverwaltung die Kündigung zum 30. Juni 2020 erhalten hatte und dann die Immobilie räumen müsste, geht nunmehr in Widerspruch. Die Geschäftsfrau wehrt sich gegen das Vorgehen der Stadtverwaltung und hat eine Kanzlei beauftragt, sie in dem Fall zu vertreten.

Darf nur Wagner den Mietvertrag kündigen?

Demnach akzeptiert Wagner die Kündigung nicht. Ihre Anwälte erklärten sie für unwirksam und gaben an, dass der Mietvertrag aus dem Jahr 1992 zwischen Wagner und der Stadtverwaltung „nach wir vor wirksam ist und durch die Stadt Eilenburg nicht zum 30. Juni 2020 gekündigt werden“ kann, geht aus einem Schreiben der Kanzlei Füßer & Kollegen an die Stadtverwaltung hervor. Die Anwälte begründen das unter anderem damit, dass der Mietvertrag aus dem Jahr 1992 „einen Ausschluss des Kündigungsrechtes des Vermieters“ beinhalte. Nur Wagner als Mieterin könne den Vertrag kündigen. Dies sei zwar nicht ausdrücklich festgelegt, ergebe sich aber durch die Auslegung des Vertrages. Auch eine Eigenbedarfskündigung der Stadt sei ausgeschlossen.

OBM Scheler hält sich bedeckt

Die Stadtverwaltung dürfte das freilich anders sehen. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) will sich derzeit aber nicht zu der Sache äußern. „Das ist ein offenes, laufendes Verfahren, zu dem man eben aus diesen Gründen nichts sagt“, erklärte das Stadtoberhaupt. Die Verwaltung prüfe das Schreiben. Scheler machte aber deutlich, dass sich der Stadtrat zuletzt mehrheitlich für ein Ende des Mietvertrages entschieden habe.

Wäscherei-Inhaberin ist kämpferisch

Die Wäscherei-Inhaberin, die sechs Mitarbeiter beschäftigt und über 2000 Unterschriften für den Erhalt des Betriebes am Nordring zusammengetragen hat, steht indes der Stadtverwaltung weiter für Gespräche zur Verfügung. Dabei müsste es aber um die Sicherung des Betriebes am jetzigen Standort gehen, also letztlich den Verkauf des Grundstückes an sie, betonen ihre Anwälte. Und sie selbst zeigt sich kämpferisch: „Mein Ziel ist es, hier am Nordring zu bleiben.“ Notfalls wolle sie auch vor Gericht dafür kämpfen.

Stadtrat ist sich uneinig

Um die Wäscherei gibt es seit vielen Jahren zwischen der Inhaberin und der Stadtverwaltung Streit. Die Stadt will das Mietverhältnis lösen, um anschließend den Grüngürtel im Nordring zu vollenden. Das würde den kompletten Abriss der Wäscherei bedeuten. Auch der Eilenburger Stadtrat ist sich in der Sache uneinig. Im Dezember stimmte er für die Aufnahme von Verkaufsverhandlungen mit Cornelia Wagner. Daraufhin ging OBM Scheler in Widerspruch, worauf der Stadtrat sich erneut mit der Sache beschäftigte und mehrheitlich dann gegen den Verkauf stimmte.

Von Nico Fliegner