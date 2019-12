Wahl: Drei Bewerber in Zschepplin und Mockrehna

Zschepplin/Mockrehna

Drei Kandidaten stehen bei der am 8. März 2020 anstehenden Bürgermeisterwahl in Zschepplin auf jeden Fall auf dem Wahlzettel.

Unterschriften sind geleistet

Während Thomas Hartmann aus Glaucha von der CDU nominiert wurde, gehen Kay Kunath aus Krippehna und Udo Dietze aus Hohenprießnitz als Einzelkandidaten ins Rennen. „Beide haben bereits mehr als die erforderlichen 40 Unterstützungsunterschriften bekommen“, erklärte die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses Christine Jäger am Freitag gegenüber der LVZ. Ob es bei dem Trio bleibt, steht definitiv aber erst am Donnerstag, dem 2. Januar, 18 Uhr, fest. Bis dahin können noch von Parteien nominierte Kandidaten angemeldet werden. Zudem ist es auch möglich, dass eine weitere Einzelperson seine Kandidatur erklärt. Die Zeit dafür wird allerdings knapp, da die 40 Unterstützungsunterschriften nur im Verwaltungsverband Eilenburg-West am Maxim-Gorki-Platz geleistet werden können. Dort ist deshalb am Montag, dem 30. Dezember, von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag, dem 2. Januar, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Mockrehnaer Bewerber haben länger Zeit

In Mockrehna wird der neue Bürgermeister dann eine Woche später als in Zschepplin gewählt. Damit wird die Bewerberliste dort erst am 9. Januar geschlossen. Auch hier könnten drei Männer gegeneinander antreten. Bisher haben nämlich Amtsinhaber Peter Klepel (parteilos), Michael Busse (Freie Wählergemeinschaft) und Sandro Oschkinat (Spektrum Aufrechter Kandidaten) erklärt, in das Rennen um den Bürgermeisterposten gehen zu wollen.

Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt, kommt es zu einer Stichwahl. Diese würde in beiden Gemeinden dann am 5. April stattfinden.

Von Ilka Fischer