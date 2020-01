Am Donnerstag ist ein 67-Jähriger bei Doberschütz offenbar wegen gesundheitlicher Probleme mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen landete in einem Graben, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Bei einem weiteren Unfall bei Eilenburg wurde zudem eine 78-jährige Beifahrerin verletzt.