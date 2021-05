Waldbesitzer aus Nordsachsen verliert Hunderte Hektar Wald

Eilenburg

Der Weg ist schlammig, Pfützen tun sich auf, als Robin Huster mit seinem Geländewagen durch den Wald fährt. Das Wasser spritzt hoch, tagelang hat es immer mal wieder geregnet. „Bloß gut“, sagt der 22-Jährige, während ihm eine abgeholzte Fläche ins Sichtfeld kommt. Hier standen einst prächtige Kiefern, denen mächtige Stürme und Hitze-Sommer in den vergangenen Jahren so sehr zugesetzt hatten, dass sie nicht mehr zu retten waren. Es ist nicht die einzige betroffene Fläche.

200.000 Bäume gepflanzt

Blick auf einen abgeholzten Kiefernwald nahe Laußig in der Dübener Heide. Der Wald hat dort stark unter Stürmen und Trockenperioden gelitten. Quelle: Nico Fliegner

Robin Huster ist fast jeden Tag in den Wäldern zwischen Rote Jahne und Laußig in der Nähe von Eilenburg. Diese gehören seiner Familie, seit Monaten kümmert sich der junge Mann um die Aufforstung. Allein seit Herbst hat Robin Huster 200.000 Bäume gepflanzt. Eine außergewöhnlich hohe Anzahl für eine Saison. Doch die Aufforstung war erforderlich, weil die Familie Huster, einer der größten privaten Waldbesitzer im Landkreis Nordsachsen, fast 400 Hektar Wald, überwiegend Kiefernforst, von insgesamt rund 700 Hektar verloren hat.

Aufforstung dauert Jahre

Die Schäden sind enorm, sie betragen nach Einschätzung von Ines Huster rund drei Millionen Euro. Damit ist es aber nicht getan. Noch einmal so viel Geld wird die Familie letztlich in die Aufforstung stecken, auch wenn sich der Freistaat daran finanziell beteiligt und Fördermittel bereitstellt. „Die Aufforstung wird uns Jahre beschäftigen“, erzählt Ines Huster, die mit ihrem Mann Christian Ende der 1990er-Jahre aus dem Vogtland nach Nordsachsen kam. Er übernahm als Förster ein Revier im Staatsforst, sie machte sich in Staupitz bei Torgau als Waldbäuerin selbstständig, erwarb Wald in der Eilenburger Region und gründete einen Forstbetrieb. „Ich habe mir damals quasi meinen Arbeitsplatz gekauft“, erzählt die 47-Jährige, die davor in der Verwaltung tätig war und sich im Laufe der Zeit immer mehr Wissen rund um die Waldbewirtschaftung aneignete.

Zu warm zu wenig Regen

Dass die Natur sie einmal vor solche großen Herausforderungen stellen würde wie derzeit, hat sie damals nicht ahnen können. Und damit ist sie freilich nicht allein. Überall in Deutschland steht der Wald unter Stress, nach den heftigen Stürmen waren es vor allem die geringen Niederschläge der letzten Jahre, die dem Wald zusetzten. Überall starben so viele Bäume wie noch nie. Der deutsche Wald ist in einem schlechten Zustand.

Das stellt auch der Staatsbetrieb Sachsenforst fest. Von August 2019 bis Juli 2020 war es den Angaben zufolge 2,1 Grad Celsius im Vergleich zum langjährigen Mittel zu warm. Eine Ausnahme bildete nur der Mai 2020, geht aus Untersuchungen hervor. Der Bodenwasserspeicher sei über die Wintermonate 2019/20 nur unzureichend gefüllt worden. „Dies führte auf vielen Standorten während der Vegetationsperiode zur Austrocknung des Waldbodens mit ungünstigen Folgen für die Vitalität der Bäume. Bis zur Ermittlung des Waldzustandes im Juli 2020 fehlten mehr als 20 Prozent der sonst üblichen Niederschlagsmenge. Zusammen mit den ausgebliebenen Niederschlägen vorausgegangener Trockenjahre belief sich das gemittelte Defizit auf über 450 Liter je Quadratmeter“, informiert Sachsenforst zur Lage. „Wenn sich das so weiterentwickelt, geht das in Richtung Versteppung“, mutmaßt Christian Huster (50).

Blick auf einen abgeholzten Kiefernwald nahe Laußig in der Dübener Heide. Junge Kiefern wurden nachgepflanzt. Quelle: Nico Fliegner

Waldumbau ist das große Schlagwort in diesen Zeiten, mit dem Waldbesitzer wie die Husters neben der andauernden Holzbeseitigung zu tun haben. Die Holzpreise sind dabei stark gesunken, 52 Euro gibt es für den Festmeter sägefähiges Holz, „in guten Zeiten lagen wir über 100 Euro“, weiß Ines Huster. Auf der anderen Seite hätten sich die Preise in den Baumschulen erhöht. Junge Roteichen kosten inzwischen 55 statt 15 Cent. Grund ist, dass das Saatgut knapp geworden ist durch die Trockenheit und eine große Nachfrage besteht.

Robin Huster fährt an einem ehemaligen Kiefernbestand vorbei, aus dem zartes Grün ins Auge fällt. „Wenn ich sehe, dass die Bäume gut angewachsen sind, ist das mein Seelenfrieden“, erzählt der junge Mann, der in zweiter Generation den Huster-Wald einmal mit Schwester Annika (18) übernehmen wird. Auf der Fläche hat er Flatterulmen gepflanzt, auf der anderen Seite des Weges Roteichen und junge Kiefern. Woanders kamen Lärchen, Douglasien, Küstentannen und Robinien in die Erde.

Waldbesitzerin Ines Huster und ihr Mann werden von diesen Bäumen keinen Ertrag mehr haben. Denn es braucht Jahrzehnte, bis sie als Rohstoff für die Holzwirtschaft verwendet werden können. Überdies ist fraglich, ob die Bäume die nächsten Jahre überstehen, ob sie mit dem Standort und dem Klima zurechtkommen. Familie Huster bleibt zuversichtlich. Der Wald ist ihr Leben – und am Ende auch Einkommensquelle.

