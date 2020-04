Am Mittwochabend musste die Feuerwehr ausrücken, um einen Feuer im Tiglitzer Forst zu löschen. Dies war schon der zweite Waldbrand in Nordsachsen in diesem Monat. Seit Tagen gelten in den Wäldern des Landkreises die hohe Brandgefahrenstufen. Die Trockenheit der letzten Jahre hält an – mit weitreichenden Folgen