Waldjugendspiele: Nordsachsens Schüler entdecken spielerisch die Natur

Torfhaus

Es sind wieder Waldjugendspiele. Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr finden nun zum 21. Mal die traditionellen Waldjugendspiele in Nordsachsen statt. Am Mittwoch starteten im Revier Torfhaus die Mädchen und Jungen der Pumphut-Grundschule aus Mockrehna.

Zur Galerie Im Revier Torfhaus fanden wieder die Waldjugendspiele statt. Hier einige Impressionen.

Erst wenige Tage zuvor entschied man sich im Forstbezirk Taura zur Durchführung. „Wegen den aktuellen Hygienebestimmungen war bis vor kurzem nicht klar, ob die Waldjugendspiele in diesem Jahr über die Bühne gehen dürfen. Erst vergangene Woche konnten wir mit dem Organisieren beginnen“, erklärte Waldpädagoge Andreas Naujoks vom Forstbezirk Taura. Doch dann ging alles ganz schnell. Die Stationen wurden ausgewählt, die Strecke eingeteilt und die Schulen informiert.

Gemeinsamer Tag im Wald

„Der gemeinsame Tag im Wald fördert den Zusammenhalt der Klasse, stärkt das soziale Miteinander und sensibilisiert gleichzeitig für Natur und Umwelt“, erklärt Florian Köhler, im Forstbezirk verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit. „Die Schülerinnen und Schüler erleben nach der langen Zeit im Home-Schooling nun endlich wieder gemeinsam einen abwechslungs- und lehrreichen Tag in der Natur. Die Waldjugendspiele sind ein fester Bestandteil unseres waldpädagogischen Programms. Die Spiele finden jedes Jahr in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Unteren Forstbehörde sowie weiteren Partnern wie der Freiwilligen Feuerwehr Wildenhain, dem Biberhof Torgau und dem Landschaftspflegeverband statt. Die Schülerinnen und Schüler bekommen nicht nur Wissen aus dem breiten Themenkomplex der Forstwirtschaft vermittelt, sondern lernen beispielsweise beim Holztransportspiel auch spielerisch den Alltag im Wald kennen“, so Köhler.

Die Mädchen und Jungen aus der Mockrehnaer Grundschule machten sich derweil in Gruppen eingeteilt auf die rund 2,5 Kilometer lange Waldrunde. Insgesamt galt es zehn Stationen zu absolvieren. So mussten Baumarten bestimmt werden, die Schüler erfuhren alles rund um die Waldarbeit, woanders ging es um die Jagd, es wurde Holz transportiert und vieles mehr.

Baumarten bestimmen

„Wir haben im Unterricht gerade das Thema Wald abgeschlossen. Die Waldjugendspiele sind ein schöner Abschluss dazu. Das ist lebendiger Unterricht. Und weil wir dieses Jahr wegen Corona keine Klassenfahrt machen können, ist das ein schöner Ausgleich“, sagte Lehrerin Camilla Rappolt.

Beim Baumartenbestimmen bewiesen Kai, Lysenne, Anna-Lena und Lennard, dass sie zu den ganz Schlauen gehören. Jan Karges, Auszubildender im dritten Lehrjahr, musste bloß die Blätter von verschiedenen Bäumen hochhalten, da kam die Antwort von den Schülern wie aus der Pistole geschossen. Die Schüler erfuhren dann noch, dass die Eiche zu den Bäumen mit festem Holz gehört und dass die Kiefer eher weiches Holz besitzt. Das praktische Beispiel folgte beim Nageleinschlagen. Die Nägel versenkte das Quartett, ohne einen einzigen krumm zu schlagen. „Das hat hier noch keiner geschafft“, staunte Reverförsterin Eva Skudelny über die Geschicklichkeit der Kinder.

Jagdhund Esch ist der Star

200 Meter weiter war Jagdhund Esch, ein deutscher Kurzhaar, der Star an der Station. Der Jagdhund von Revierförster Jan Schmidt erhielt an diesem Tag etliche Streicheleinheiten und beobachtete, wie die Mädchen und Jungen beim Baumscheibenspiel abschnitten. „Wir waren schnell und haben unsere Referendarin Frau Pranz und unseren Mitschüler Kevin besiegt“, freuten sich die Viertklässler Paul und Lennox. Etwas weiter weg erklärte Revierförster Jens Ehmisch der Gruppe „Stolzer Hirsch“ alles rund um die Waldarbeit. So erfuhren Emil, Cedric, Nina und Lilly, was eine Packzange ist oder für was man Messschieber im Wald braucht. Danach durften sich die Schüler im praktischen Teil an einer speziellen Baumzange, im Fachjargon Packzange, ausprobieren. Mit dieser war es kinderleicht, gefällte Bäume zu drehen.

Bis zum Mittag absolvierten alle Teilnehmer die zehn verschiedenen Stationen mit Bravour. „Uns hat es riesigen Spaß gemacht. Das können wir gerne wiederholen“, freute sich der zehnjährige Cedric.

Von Steffen Brost