Leipzig/Torgau

In Nordsachsen ist die Corona-Inzidenz unter den Wert von 100 gefallen. Was erwartet den Landkreis, wenn die Bundes-Notbremse nicht mehr greift?

Was bedeutet eine Inzidenz unter 100 für Nordsachsen?

Zunächst bleibt erstmal alles beim Alten. Ausgangssperre, eingeschränkter Einzelhandel, Wechselunterricht – ad hoc ändert sich gar nichts. Erst wenn die Werte in Nordsachsen an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (Montag bis Sonnabend) unter 100 bleiben, darf am übernächsten Tag gelockert werden (5+2-Regel). Der Sonntag wird nicht mit betrachtet, weil es an diesem Tag stets Ungenauigkeiten bei der Zählung gibt. Er unterbricht die Fünf-Tages-Kette nicht. Es muss also nicht am Montag von vorn mit der Zählung begonnen werden. Aktuell bedeutet das: Wenn die Inzidenz bis Mittwoch unter 100 bleibt, dann darf am Freitag vor Pfingsten gelockert werden.

Welche Einschränkungen würden dann weggefallen?

Alle Maßnahmen, die der neue Paragraf 28 b des Infektionsschutzgesetzes festlegt, würden in Nordsachsen nicht mehr gelten. Dazu zählen in erster Linie die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr, die dort genannten Kontaktbeschränkungen und die geschlossenen Baumärkte, die aktuell nur „Click and Meet“ anbieten dürfen.

Welche Regeln gelten stattdessen?

Bei einer Inzidenz unter 100 lebt Sachsens Corona-Schutzverordnung wieder auf. Sie gilt seit 10. Mai mit ihrer neuen Fassung. Gegenüber den Regelwerken der vergangenen Monate ist sie völlig umgestaltet und nach Themen geordnet worden.

Ausgangssperre

Ausgangssperren würden bei einer Inzidenz unter 100 nicht mehr gelten. Die Nordsachsen dürften sich wieder rund um die Uhr draußen bewegen, auch ohne triftigen Grund.

Schulen

Auch in den Schulen würde es Lockerungen geben. Kinder in der Grundschule dürften wieder in ihren Klassenverbänden lernen, das Wechselmodell wäre passé. Auch die Abschlussjahrgänge blieben in den Schulen zusammen. Für alle anderen Schüler in Nordsachsen ändert sich dagegen nichts. Sie lernen weiter im Wechselunterricht. Zweimal in der Woche muss zudem auf Corona getestet werden.

Kontaktbeschränkungen

Die Kontaktbeschränkungen würden auch leicht gelockert. Dann dürften sich wieder zwei Hausstände treffen, allerdings bis höchstens fünf Personen in Räumen und bis zu zehn Personen im Außenbereich. Und Kinder bis 14 Jahre, doppelt Geimpfte und Genesene zählen bei der Rechnung nicht mit.

Einkaufen

Öffnen dürften in Nordsachsen wieder die Baumärkte ohne Beschränkungen. Auch einige Spezialhändler wie Baumschulen könnten wieder Kunden begrüßen. Beim Rest bleibt es wie jetzt: Einkaufen nach dem Prinzip „Click and Meet“ ist vorgeschrieben.

Sport

Fitnessstudios dürfen wieder öffnen, auch kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen ist erlaubt. In der Halle und bei Fitnessstudios sind aber ein tagesaktueller Negativtest und eine Kontaktverfolgung notwendig – das gilt auch für Trainer. Lockerungen gibt es ab Freitag auch beim Outdoor-Sport. So ist kontaktfreier Sport auf Außensportanlagen (z.B. Tennis, Golf, Laufgruppen auf Sportplatz) ebenfalls wieder gestattet. Für Kontaktsport auf Außensportanlagen (z.B. Fußball, Hockey) gilt Test- und Kontakterfassungspflicht. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen draußen wieder in Gruppen bis zu 20 Personen Sport treiben.

Körpernahe Dienstleistungen

Alle körpernahen Dienstleister dürfen wieder öffnen. Der Besuch von Friseur- und Fußpflegesalons ist jedoch nur mit tagesaktuellem Corona-Test, der in einem Testzentrum oder vor Ort erfolgen muss, möglich. Tests von zu Hause gelten nicht. Doppelt geimpfte und bereits genesene Kunden müssen den negativen Tagestest nicht mehr vorlegen. Sie müssen aber ihre Immunisierung nachweisen. Auch Kosmetik- und Nagelstudios sowie Sonnenstudios und Solarien dürfen wieder öffnen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kultur

Auch hier gibt es Lockerungen. Museen, Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Kinos, Theater, Bühnen, Opernhäuser, Konzerthäuser, Konzertveranstaltungsorte und Musiktheater dürfen mit Terminbuchung, Kontaktnachverfolgung und tagesaktuellem Negativtest wieder öffnen. Das gilt auch für Zoos und botanische Gärten.

Gastronomie

Freisitze dürfen nach 5+2-Regeln wieder öffnen. Himmelfahrt muss die Außengastronomie aber noch geschlossen bleiben. Gäste müssen aber einen Termin ausmachen, einen negativen Coronatest vorlegen und die Kontaktdaten hinterlassen, wenn sie nicht doppelt geimpft oder genesen sind.

Tourismus

Der Betrieb von Camping- und Caravaningplätzen sowie die Vermietung von Ferienwohnungen sind wieder erlaubt. Eine Kontakterfassung ist vorgeschrieben.

Wie lange gilt das?

Wenn in Nordsachsen die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 100 klettert, heißt es am übernächsten Tag wieder zurück auf Start. Mit der dann erneut geltenden Bundes-Notbremse sind die alten Bekannten wie die Ausgangssperre zurück und das ganze Spiel beginnt von vorn. Sollte die Inzidenz dagegen unter den Wert von 50 sinken, wären weitere Lockerungen möglich.

Von Matthias Roth