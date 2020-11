Wann läuten Eilenburgs Kirchenglocken wieder?

Eilenburg

St. Nikolai rüstet ab. Seit einigen Tagen wird das Gestell, das seit dem Sommer den oberen Teil der Eilenburger Stadtkirche umgibt, abgetragen. Der Blick wird somit frei auf das, was in den letzten Wochen in rund 60 Meter Höhe passiert ist. Bis das Aufzuggerüst vollständig zurückgebaut ist, alle Fenster und die Balkontür der Türmerstube eingebaut sind, kann es noch ein bis zwei Wochen dauern. Damit die Glocken wieder frei schwingen können, müssen zudem in der Glockenstube Gerüste und Trägerkonstruktionen demontiert werden.

Seit Mittwoch leuchtet die offene Laterne wieder

Ist all das erledigt – ist die aufwendige und anspruchsvolle Reparatur der erst 23 Jahre alten Turmhaube auf einem der ältesten Kirchenbauten der Region beendet. Seit Mittwochabend ist bereits die offene Laterne der Kirche wieder erleuchtet. Unmittelbar nachdem das Gerüst von der Haube entfernt war, machte sich Elektromeister Matthias Danzmann ans Werk und installierte den Scheinwerfer.

Haube war erst seit 1997 auf dem Turm

Es ist erst ein rundes Vierteljahrhundert her, seit die stadtbildprägende Kirche statt des 1952 errichteten Zeltdaches ihre barocke Turmhaube mit offener Laterne wiederbekam. Am 20. Juni 1997 hob ein Kran die 45 Tonnen schwere Turmhaube in 40 Meter Höhe. Doch die extreme Witterungsbelastung setzte den acht Holzstielen schneller zu als gedacht. Bei Kontrollgängen stellten Mitglieder des Fördervereins zum Wiederaufbau der Stadtkirche St. Nikolai Eilenburg zunehmend Schäden fest. Fachleute rieten im Einvernehmen mit der Denkmalschutzbehörde zu einer mechanischen Verkleidung der Laternenstiele als langfristig wirksame Schadensvorsorge. Ein Ansatz, den es beim Bau der Turmhaube 1997 schon gab, der sich aber da nicht durchsetzen konnte.

Sanierung kostete rund eine Viertelmillion Euro

Eilenburger wie Ernst Gottlebe, einer der Mitbegründer des Fördervereins St. Nikolai, wurmt das noch immer. Denn die Folgen für die Evangelische Kirchgemeinde sind fatal und gehen richtig ins Geld. Rund eine viertel Million Euro kostet es, die Schäden zu reparieren. Dank Eigenmitteln, Geldern des Freistaates, eines Zuschusses der Deutsche Stiftung Denkmalschutz sowie Mitteln der EKD und Spenden der Eilenburger wurde ein Großteil des finanziellen Bedarfes gedeckt, sodass es im Sommer losgehen konnte. „Mit schwerer Technik, einem 160-Tonnen Lastenkran, dessen Ausleger eine Hakenhöhe von 100 Meter aufweist, wurde das gewaltige etwa 16 Tonnen schwere Auslegergerüst nach oben gebracht, montiert und in der Türmerstube verankert.

Für zusätzliche Stabilität sorgten Anker bis in den Glockenfußboden. Deshalb kann das Geläut nicht erklingen. Insgesamt mussten 25 Balken repariert, verstärkt oder gewechselt werden. Die Laternenstiele erhielten eine Kupferblechverkleidung. Die offene Galerie wurde neu ausgekleidet“, erklärt Ernst Gottlebe. Die Ausführung lag in den Händen von Fachfirmen und des Eilenburger Architekturbüros Giersdorff.

Zur Adventszeit soll hoch oben wieder ein Bäumchen leuchten

Der Förderverein war in Planung und Finanzierung stets involviert, kümmerte sich um die Stromversorgung der Baustelle. Fast täglich erfolgten Kontrollen hoch oben in luftiger Höhe. „Die Entscheidungsfindung zur Reparaturstrategie und mehrfache Schadensanalysen nahmen eine geraume Zeit in Anspruch“, so Gottlebe. Der 85-Jährige ist froh, dass diese Arbeiten nun beendet sind, dass die Glocken bald wieder läuten können und – das haben schon einige Eilenburger erfragt – in der Adventszeit auch wieder ein beleuchtetes Bäumchen hoch oben im Kirchturm zu sehen sein wird. „ Matthias Danzmann, der Vorsitzende des Fördervereins, opfert viel Freizeit für den Wiederaufbau und die Nutzung der altehrwürdigen Stadtkirche. Dafür ist ihm herzlich zu danken. Er wird es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, einen Weihnachtsbaum über 250 Leiterstufen hinauf in den weithin sichtbaren Turm zu bugsieren“, kündigt Ernst Gottlebe an.

Während Bauphase zusätzliche Schäden entdeckt

Und doch ist die Freude über das Erreichte gedämpft. Zum einen haben die tatsächlichen Kosten die kalkulierten 240 000 Euro überschritten. „Es ist etwas teurer geworden, weil von Zinkblech auf Kupferverkleidung gewechselt wurde“, bestätigt Architekt Uwe Giersdorff. Mehrkosten verursachten Diebstahlschäden an den Blitzableitern, während des Baus festgestellte zusätzliche Holzschäden sowie statische Erfordernisse.

„Wir befinden uns noch immer im Wiederaufbau “

Zudem wollte der Verein längst schon viel weiter sein, wurde aber in seinem Bestreben, der im Zweiten Weltkrieg stark geschädigten Kirche zu neuem Glanz zu verhelfen, in den letzten Jahren immer wieder zurückgeworfen. Ereignisse wie Schäden der Flut 2002, die notwendige Sanierung der Stützmauer an der Marienkirche und jetzt die Turmhaube haben das eigentliche Ziel in den Hintergrund gerückt. „Wir befinden uns noch immer im Wiederaufbau“, sagt Ernst Gottlebe, der dieses Projekt einmal als „Werk von Generationen“, bezeichnet hat. Gemeint ist der Bau eines neuen Gewölbes im Kirchenschiff. Spender, Firmen und Institutionen in und um Eilenburg sind weiter aufgerufen, finanzielle Mittel beizusteuern. Die Kirchgemeinde hofft, dass der Aufruf ankommt: „Es ist ja eine Bürgerkirche. Sie wurde einst nicht von Bischöfen oder Fürsten, sondern von Bürgern gebaut“, so Ernst Gottlebe.

Von Kathrin Kabelitz