Warntag: Warum Eilenburgs Sirenen stumm blieben

Der bundesweite Warntag am Donnerstag, an dem Punkt 11 Uhr die Sirenen heulen sollten, ging offenbar nicht ohne Probleme über die Bühne. In der Stadt Eilenburg blieben alle drei Sirenen, die sich auf Gebäude-Dächern befinden, stumm. Die Sirenen befinden sich in Eilenburg auf dem Haus Rinckart, auf dem Schulgebäude in der Dorotheenstraße sowie im Stadtteil Berg in der Straße der Jugend.

Kein Signal ertönte, weder um 11 Uhr noch um 11.20 Uhr zur Entwarnung. Es gab auch keine Durchsagen per Lautsprecher oder Mitteilungen über Warn-Apps. Die über das Warnsystem Nina ploppte erst 11.31 Uhr auf dem Handydisplay auf, die Entwarnung erfolgte zehn Minuten später. Was war da los?

Feuerwehrchef André Zimmermann kann sich das auch nicht erklären. Der Alarm werde zentral ausgelöst, die Feuerwehr vor Ort hat keinen Einfluss darauf. „Ich weiß nur, dass es in anderen Kommunen auch nicht funktioniert hat. Kann sein, dass wir gar nicht angebunden waren oder ein Programmierfehler vorliegt. Ich muss mich selbst erstmal schlau machen beim Landratsamt“, so Zimmermann.

In Delitzsch und Bad Düben ertönten unterdessen die Sirenen. Signale gab es auch in Doberschütz und Laußig.

Die Planung für den bundesweiten Warntag lief seit etwa zwei Jahren. Anliegen des Warntages war es, die Bevölkerung mit den Signalen im Falle eines Notfalls vertraut zu machen. Das ist in Eilenburg gründlich schief gegangen.

