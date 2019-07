Eilenburg

Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (EWV) warnt vor Kellereinbrüchen in Eilenburg. Die Zahl der Fälle in den Mietshäusern des Unternehmens habe sich in den vergangenen Tagen gehäuft, heißt es in einer Information an die Bewohner.

Appell: Einbruchsversuchen vorbeugen

Die EWV appelliert deshalb, „die Hauseingangs- und Kellertüren ordnungsgemäß zu schließen, um künftigen Einbruchsversuchen vorzubeugen“. Zudem weist das Unternehmen darauf hin, dass es nicht für entstandene Schäden am Inventar hafte, sondern dies über die Hausratversicherung abgesichert sei.

Polizei und Wohnungsverwalter informieren

Wer Opfer eines Einbruchs wird, sollte sich umgehend mit der Polizei bezüglich einer Schadensaufnahme in Verbindung setzen, wird empfohlen. Außerdem sollte auch die EWV bei einem Einbruch informiert werden.

