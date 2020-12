Warum Eilenburg als Kugel am Weihnachtsbaum hängt

Eilenburg

Nein, Eilenburg hängt bei den Hirschbergers nicht am Weihnachts-Baum. Die Porzellan-Kugeln mit Motiven der Muldestadt liegen sorgsam verpackt im Schrank, die heimische Tanne kommt auch dieses Jahr ganz klassisch daher. Und doch weiß Petra Hirschberger, dass die von ihr geschaffenen kleinen Kunstwerke in der Adventszeit wieder viele Bäume in den Wohnstuben der Region schmücken werden. Für die Hobby-Künstlerin ist das völlig in Ordnung. Schließlich war genau das einst die Intention des Burgvereins – etwas weihnachtlich Gestaltetes für die Eilenburger zu schaffen. Anno 2020 ist das Dutzend voll, die vorerst letzte Kugel zeigt eine Ansicht der Sternwarte auf dem Mansberg. Ausgerechnet die kam nun – coronabedingt – mit einiger Verspätung aus der Porzellan-Manufaktur im bayrisch-grenznahen Thiersheim. Erst seit wenigen Tagen und dennoch rechtzeitig vor dem Fest ist sie erhältlich.

2009 erschien die erste Kugel

Auch wenn es unterschiedliche Motive sind, gleich ist allen runden Gebilden eins: Sie zeigen alte Eilenburger Gebäude. Bis auf wenige Ausnahmen solche, die es auch heute noch gibt. 2009 ging es mit dem Mauerturm los. Rathaus, das Schloss, das nicht mehr existiert, Marienkirche, Sorbenturm und Burgberg folgten. 2016 bis 2019 zierten Torhaus, Wasserturm, Nikolaikirche, Bahnhof und das alte Rinckart-Gymnasium das Porzellan. Petra Hirschberger zeichnet das jeweilige Motiv mit einer Feder in Umbra, anschließend wird es laviert, das heißt die Tusche wird mit Wasser verdünnt und mit einem Pinsel aufgetragen, wodurch dann die Hell- und Dunkelwerte zustande kommen. Die Grafik dient den Fachleuten in der Bavaria König-Porzellan-GmbH – in der traditionsreichen Branche der Porzellanproduktion eines der jüngsten Unternehmen – als Vorlage, um das Motiv auf die Feinkeramik zu bringen.

Burgverein übernimmt die Herstellungskosten

Das Rathaus, so sagt Petra Hirschberger, sei bisher das wohl schwierigste Werk gewesen, „wegen der vielen Fenster.“ Herstellungs- und Materialkosten des Baumbehangs übernimmt komplett der Verein, der Erlös wiederum fließt zurück in die Vereinskasse.

Künstlerische Ambitionen von Kindesbeinen an

Schon im Kindergarten-Alter habe sie angefangen, sich künstlerisch zu betätigen, erzählt die Mutter zweier erwachsener Kinder, die nicht nur malt und zeichnet, sondern auch fotografiert, ab und an töpfert und sich im Burgverein engagiert. Die geborene Eilenburgerin absolvierte einen Malkurs bei Karl Weber, später waren es in der Region bekannte Namen wie Karl-Heinz Siegmund, Anke Jahn und Rita Weber, mit denen sie weiter an ihrer Technik feilte.

Guter Ausgleich zum Lehrer-Job

Ihrem Hobby geht sie zu Hause oder in der Volkshochschule nach, es sei ein willkommener Ausgleich zum Job. „Man kann total abschalten“, sagt Petra Hirschberger, die am Sportgymnasium in Leipzig Mathe und Physik lehrt. Zuvor unterrichtete sie auch an der Schiller-, später an der Tschanter-Schule in ihrer Heimatstadt, wo sie auch einige Kunst-Stunden gab. Entstanden sind in der Freizeit auch viele andere Werke. „Portraits hab ich viele gemalt, Landschaften und Gebäude“, so Petra Hirschberger. Im Mauerturm, wo sie viele Jahre für den Burgverein Ausstellungen organisierte, hat auch sie ihre Werke schon einmal gezeigt. Angedacht ist, im vor anderthalb Jahren nach aufwendigen Sanierungsarbeiten eröffneten Besucherinformationszentrum im Torhaus – gleichzeitig neues Domizil des Burgvereins – mal auszustellen. Gezeigt werden könnten die Motive der Kugeln.

Kugeln sind gefragt bei den Eilenburgern

Dass Verein und Künstlerin mit der Idee den Nerv der Eilenburger getroffen haben, war von Beginn an zu spüren. Die Nachfrage war stets da, die Exemplare sind oft schnell vergriffen und mittlerweile zu begehrten Sammlerstücken geworden. Jede einzelne Kugel ist in einer limitierten Auflage erschienen – pro Jahr jeweils 150 Stück. Die ersten Motive gibt es schon nicht mehr. Zum Abschluss der Kugel-Edition aber hat sich der Burgverein noch etwas besonderes einfallen lassen. Als Set sind – ebenfalls in einer begrenzten Anzahl – alle zwölf Kugeln zum Gesamtpreis von 130 Euro in einer Geschenkverpackung zu haben.

Erste Ideen für neues Kunstwerk

Und 2021? Burgverein und Künstlerin haben schon erste Überlegungen getroffen. Ob es ein Taler oder ein Stern oder ganz etwas anderes wird, steht jetzt noch nicht fest. Die Eilenburger können aber gewiss sein, dass es sich wieder um einen ganz speziellen Weihnachtsschmuck handeln wird.

Die Weihnachtskugeln sind zum Stückpreis von 10 Euro erhältlich bei Augenoptik Angela Glas, Torgauer Straße 36, Eilenburg. Der Erlös kommt dem Burgverein zugute.

Von Kathrin Kabelitz