Warum Eilenburgs Museums-Chef Teile eines zersägten Bildes sucht

Das Stadtmuseum Eilenburg kann wie andere kulturelle Einrichtungen auch seit Mitte Januar wieder Besucher empfangen. Und die dürfen sich in den nächsten Monaten auf einige Highlights freuen – vorausgesetzt, es kommt coronabedingt nicht wieder zu Einschränkungen. Nicht zu viel vornehmen, dafür Spannendes bieten, ist deshalb die Devise. Geplant sind unter anderem zwei Sonderschauen und zwei besondere Aktionen, bei denen die Eilenburger gefragt sind.

Der Leiter vom Stadtmuseum, Andreas Flegel, zeigt in der Ausstellung „Decelith aus Eilenburg" Schallplattenrohlinge aus den 1930er-Jahren, die ihren Ursprung im 1836 gegründeten Chemiewerk der nordsächsischen Kleinstadt haben. Die Ausstellung läuft noch bis Mitte April. Quelle: Waltraud Grubitzsch

Erste Sonderausstellungen im Museum Eilenhurg widmet sich dem Hochwasser 2002

Noch bis Mitte April zeigt die Ausstellung „Decelith aus Eilenburg“ Dokumente und Patentschriften zur Entwicklung der Schallplatte. Zu den über 400 Exponaten gehören Plattenrohlinge aus den 1930er-Jahren, die ihren Ursprung im 1836 gegründeten Chemiewerk haben.

Zwei weitere Sonderausstellungen sind geplant. Die eine widmet sich der Jahrhundertflut, die Eilenburg im August 2002 ereilte. Die Tage vor dem Hochwasser, der 13. August und die Tage danach werden sich wiederfinden. „Zu sehen sind überwiegend Fotos, Dokumente, Erinnerungsberichte, aber auch einige Objekte, die aus dem Schmutz gerettet werden konnten“, sagt Museumsleiter Andreas Flegel. Betrachtet wird zudem die Historie des Hochwassers in der Stadt.

Hans Mahnhardt und Stephan Fielitz vom Geschichts- und Museumsverein haben schon einiges Material aufgearbeitet. Über weitere Angebote würde sich das Museumsteam freuen. Wer Tagebuchaufzeichnungen, Fotoalben und eigene Notizen hat, kann sich melden. „Am liebsten in digitaler Form, aber die wird es wohl kaum geben.“ Die Eröffnung ist für den 15. Mai im Rahmen des Internationalen Museumstages geplant. Laufen soll die Schau inklusive Veranstaltungen und Sonntagsschulen bis Oktober.

Zum Jahresende gibt es wieder eine Lego-Ausstellung im Eilenburger Museum

Es folgt ab dem ersten Advent – Lego zum Anfassen. Familie Schenker aus Glauchau, die mit den Steinen für kleine und große Baumeister schon einige Male zu Gast war, plant mit einer Mitmach-Ausstellung etwas bisher noch nicht Dagewesenes. Denn die kleinen und großen Bauten laden zum Aktivsein ein. „Für Familien bietet sich ein sportlicher Wettstreit an, Erwachsene und Kinder können sich in verschiedenen Disziplinen ausprobieren.“

Wer will das Modell eines Monski-Motors bauen?

2021 konnte das Museum mit Unterstützung des Geschichts- und Museumsvereins einen in der Eilenburger Eisengießerei und Maschinenfabrik Alexander Monski gebauten Motor erwerben. „Dieser ist an das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum in Werdau ausgeliehen“, so Flegel. Perspektivisch soll der Motor aber wieder in Eilenburg zu sehen sein. Geplant ist, ihn in eine Industrieausstellung zu integrieren, die im Wasserturm gezeigt wird. Um die Öffnung des Industriedenkmals würde sich der Verein ehrenamtlich kümmern. Platz finden auch Ausstellungstafeln, die derzeit im Museum zu sehen sind.

Brüggener schenkt dem Eilenburger Museum Teil eines Monski-Motors

Doch was es in groß gibt, gibt es auch in klein. Über 35 Jahre seines Lebens hat sich Werner Wiggers aus Brüggen am Niederrhein dem Modellbau verschrieben. Der Senior entwickelte verschiedene Bausätze, so den des HV-01-330, eines Motors, der vermutlich noch vor 1885 in Deutschland von Alexander Monski in Lizenz gefertigt wurde. Gelungen sei damit etwas, woran Modellbauer stets gescheitert sind. „Nach rund zwei Jahren haben wir es als erste geschafft, ein voll funktionierendes Modell auf die Beine zu stellen – für anspruchsvolle Stirling-Modellbauer ein echter technischer Leckerbissen“, gab Werner Wiggers dazu zum Besten. Billig sind solche Modelle aber nicht und können schon Beträge kosten, die im oberen vierstelligen Bereich liegen. Das Gute für Eilenburg ist: Werner Wiggers hat den Muldestädtern einen solchen Bausatz geschenkt. Der ist jetzt im Museum eingetroffen und stellt Andreas Flegel gewissermaßen vor ein Luxusproblem: „Wer baut ihn zusammen?“

Die Museumsleute geben diese Frage nun an Interessenten weiter. Gesucht wird ein versierter Bastler und Tüftler, der das rund 40 Zentimeter große detailgetreue und letztlich auch funktionstüchtige Modell zusammenbastelt. „Rund 150 Stunden muss man aber sicher investieren“, hofft Flegel dennoch auf Tüftler, die sich diese sicher anspruchsvolle Aufgabe zutrauen.

Wer hat Puzzleteile eines Werkes von Bernd Casper Dietrich?

Und dann ist anlässlich eines für Mai angesetzten Kunstgesprächs mit dem in Eilenburg geborenen und heute in Schermbeck lebenden Maler, Konzeptkünstler und Ausstellungsmacher Bernd Caspar Dietrich eine besondere Aktion geplant. Der 64-Jährige, der heute zu den bedeutenden Akteuren der zeitgenössischen Kunst zählt und international ausstellt, hatte anlässlich einer Ausstellung in seiner Heimatstadt in den 1990er-Jahren eines seiner Werke zersägt und rund 40 bis 50 Puzzleteile an Besucher der Vernissage für 9,90 Mark verkauft und für einen guten Zweck gestiftet. „Die Idee ist jetzt, dass wir versuchen wollen, so viele Teile wie möglich wieder zusammenzubringen“, so Flegel. Seine Kunst wird an diesem Tag auch zu sehen sein. Zudem will er einige Kunstdrucke zum Kauf anbieten, der Erlös soll an Frauenhäuser gehen.

