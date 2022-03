Warum Rathaus-Mitarbeiter in Eilenburg Müll aufsammeln

Eilenburg

Jede Aktion für eine saubere Stadt ist willkommen – egal, ob privat oder organisiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eilenburger Stadtverwaltung gingen wie bereits in den vergangenen Jahren jetzt mit gutem Beispiel voran – dem sich nun gern auch in den nächsten Tagen die Eilenburger an ihren Wohnorten anschließen können. Punkt 9 Uhr sammelten sie sich am Freitag im Innenhof des Rathauses und zogen dann in sechs Gruppen mit Handschuhen, Greifern und Tüten los, um öffentliche Flächen von Müll zu befreien. Im Fokus hatten sie dabei Areale im Bereich Burgberg bis zur Mulde, inklusive der Ernst-Mey-Straße. „Mitarbeiter der Schwimmhalle haben zudem rund um die Halle saubergemacht“, so Katharina Eidner vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Eingesammelt wurden dabei vor allem viele gebrauchte Mund-Nasen-Schutz-Masken, Schnapsflaschen. Ein ungewöhnlicher Sammelfund war auch dabei – eine Warnbake. Mitarbeiter des Bauhofes fuhren alle Standorte ab und sammelten die Mülltüten ein, um sie ordnungsgemäß zu entsorgen.

Im März wird es noch weitere Aktionen geben, an denen sich Freiwillige beteiligen können.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung sammelten in der Stadt Müll auf. Quelle: Stadtverwaltung

Frühjahrsputz der Ortsteile

Der Frühjahrsputz in den Ortsteilen Kospa, Zschettgau, Pressen und Behlitz findet am Sonnabend, dem 26. März, statt. Interessierte Helfer können sich an diesem Tag um 9 Uhr in der jeweiligen Dorfmitte einfinden.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktion in der Muldeaue

Vor zwei Jahren hatte der Eilenburger Chris Daiser erstmals einen Aufruf zu einer Aufräumaktion in der Muldeaue gestartet. Rund 50 Helfer kamen, auch OBM Ralf Scheler (parteilos) beteiligte sich. Fortsetzungen waren geplant, „2020 und 2021 mussten sie wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen“, so Chris Daiser. In diesem Jahr will der 28-Jährige wieder solch ein Treffen initiieren. „Stattfinden soll es am 26. März von 10 bis 13 Uhr.“ Treff ist an der Spielothek in der Uferstraße, vor dort aus geht es in die Grüngebiete an der Mulde. Chris Daiser hofft auf eine ähnlich hohe Helferquote wie vor drei Jahren.

Von ka